22 марта украинский президент Владимир Зеленский выступил по видеомосту перед парламентом Италии. В мероприятии кроме депутатов и сенаторов приняли участие члены правительства во главе с премьер-министром Марио Драги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Владимир Зеленский

В своём выступлении киевский лидер призвал Италию принять новые санкции против России, в том числе ввести эмбарго на поставки нефти. Кроме того, по его мнению, Рим должен полностью запретить российским кораблям заходить в итальянские порты, а также заблокировать недвижимость всех, кто имеет влияние в России.

В попытке найти поддержку Зеленский даже предложил итальянцам представить Геную вместо Мариуполя. Несмотря на это, большинство комментаторов в соцсетях отозвались о происходящем резко негативно. К слову, часть депутатов, в частности из объединения «Есть альтернатива», отказались присутствовать на встрече.

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«Люди умирают, а он тратит свое время на «рейды» в стиле «Большого брата» в европейских парламентах. Поддерживаю политиков, покинувших зал», — отметила Росселла Д.

«Только итальянский парламент может аплодировать парню, который говорит о мире, но хочет воевать, но просит оружие и использует смерти детей, чтобы втянуть нас в войну, которой никто из нас не хочет», — заявила Лючия К.

Здание парламента Италии

«Зеленский — это марионетка в руках Байдена, НАТО и ЕС, а парламент поддерживает войну. Напомню, что Италия поставляет оружие. Нацистская украинская армия с 2014 года воюет против собственного народа Донбасса. 14 тысяч смертей, но об этом никогда не упоминали наши телеканалы и газеты», — пишет Аннамария К.

«Дорогой Зеленский, итальянский народ абсолютно не хочет давать тебе военную поддержку, которая является не чем иным, как топливом для продолжения войны без конца. Вы хорошо знаете, что в долгосрочной перспективе у вас не будет шансов на победу, и при этом вы день за днем втягиваете всех в войну без победителей. Войны хотите вы, воюйте своими силами, а если у вас их нет, то вы должны поднять белый флаг. Не ищите помощи», — призвал Джузеппе Ф.

«Я не слышал речи о мире, только о помощи. Зеленский, Италия хочет мира, не войны», — подчеркнул Джованни В.

«Но как можно слушать этого сумасшедшего. Зеленский хочет любой ценой вовлечь нас в большой конфликт», — считает Анна М.

«Актёр хороший, но почему вы делаете всё, чтобы вовлечь другие народы в войну? Почему вы не прекратите это раз и навсегда и не закончите конфликт, который уносит столько человеческих жизней?» — спрашивает Фернандо Ф.

«Этот парень продолжает умолять об атомной войне. На месте Путина он бы уже использовал ядерное оружие, как его американские приятели (300 тыс. убитых двумя бомбами)», — добавил Раффаеле К.

«Этот идиот знает, как поступить, у него на совести много убитых. Он уничтожил свою нацию и хочет сделать это со всем миром. Вы понимаете, что это не кино?» — возмущается Роза Ч.

«Если мне придется взять в руки оружие, это точно будет моим выбором, а не комика Зеленского или кого-нибудь из итальянских политиков», — заверил Мирко А.

После выступления Зеленского к парламентариям обратился Марио Драги, заявив, что Италия продолжит поддерживать киевские власти в борьбе с «нецивилизованной» Россией. Он также отметил, что Рим хочет вступления Украины в Евросоюз.

«Большинство итальянцев не согласны с Драги», — прокомментировала в ответ Ада К.

«Меня утешает лишь то, что большинство комментаторов не согласны с Драги. Так что не один я думаю, что Драги не должен говорить от имени итальянцев», — добавила Вита К.

«То, что я мог бы сказать, выйдет за рамки приличия. Но они должны прекратить говорить от имени итальянского народа. Они не представляют нас», — поддержал Сальваторе Б.

European Parliament Марио Драги

«Серьёзно, не говорите от моего имени. Вы не представляете меня. Всё, что вам нужно было сделать, это следовать статье 11 нашей конституции и быть миротворцами», — продолжила Джемма Ф.

«Большинство итальянцев думают не так, как парламент Италии. Этот человек доводит свою страну до краха, для него народ — это расходный материал, иначе нельзя объяснить его идиотизм. Лучше бы он продолжал заниматься в кабаре, потому что сейчас играет жизнями своих соотечественников. Этот Зеленский представляет серьёзную опасность для человечества», — заявил Джанфранко Г.

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