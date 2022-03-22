Рим, , 00:45 — REGNUM Часть депутатов и сенаторов Италии не приняли участие в видеоконференции с Владимиром Зеленским, передают национальные СМИ 21 марта.

Палаццо Монтечиторио — здание нижней палаты парламента Италии (сс) Vlad Lesnov

Отмечается, что в числе отсутствующих — бывшие члены популистского «Движения 5 звезд» (призвавшие воздержаться от втягивания ЕС в конфликт), «евроскептики» и некоторые другие депутаты.

В сложившейся ситуации своей неявкой эти депутаты «удостоверяют свою политическую близость к тем, кто разрушает Украину», заявила депутат от леволиберальной Демократической партии Алессия Ротта.