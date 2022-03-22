Сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что Москва отказалась от переговоров по и без того избыточному мирному договору с Японией из-за введённых ранее антироссийских санкций, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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"Нашу доброту за слабость принимали? Игры кончились», — пишет Виктор С.

Многие пользователи отметили, что основополагающим элементом этого злополучного мирного договора была передача российских Курильских островов под протекторат Японии. Граждане считают, что такой документ быть подписан не мог вовсе, ведь такое решение вступило бы в противоречие с Конституцией Российской Федерации.

«Какие вообще могут быть переговоры с японцами по теме Курил и мирного договора, когда есть их императором подписанный акт о безоговорочной капитуляции. Такие документы пока отменить либо пересмотреть не может ни один международный институт права», — поделился своим мнением Александр К.

«Смешно. Японцы подписали капитуляцию. А теперь хотят свои земли обратно. А документ о капитуляции куда денете? Как с ним-то быть? Войну на стороне Гитлера проиграли вы», — указывает Роман Л.

Подписание акта о капитуляции Японии. 2 сентября 1945

Некоторые комментаторы отмечают, что надежды японцев на мирный договор с Россией были столь отчаянны, что они перестали осознавать тот факт, что, отдай руководство страны Курильские острова, оно бы предало свой народ и предков, которые кровь свою пролили за эту землю.

«Вообще логику понять не могу. Чего там может Япония требовать, если мы её в войне победили. Честно, причём без ядерных бомб, как их нынешние хозяева. Это всё равно, что капитуляция Зеленского ничего не будет означать, он обратно вернётся к власти и будет что-то там требовать от России. Глупость. Такого не будет никогда. На что был расчёт — совершенно непонятно», — написал Вадим Я.

Часть людей полагает, что Япония как была, так и остаётся верна своей милитаристской сути, поэтому даже после поражения во Второй мировой войне эта страна не прекратила попытки присвоить себе чужое.

«Японцы требовали от России отдать им землю. Нашу землю! За которую жизнь наши дедушки положили! По вине этих самых японцев! Пособники нацистов себе не изменяют», — отмечает Мария И.

NormanEinstein Курильские острова на карте

Ряд пользователей указывает на то, что в дальнейшем Япония должна ощутить экономические трудности от своей русофобской политики.

«Японцы теперь будут Россию облетать задорого», — считает Евгений Щ.

«На этом останавливаться нельзя. Надо запретить японскому бизнесу работать в России. За русофобскую политику», — предлагает Ева А.

Нашлись и те, кто уверены, что Япония могла бы с Россией вести взаимовыгодные и, что главное, доверительные отношения, но она предпочла быть марионеткой Соединённых Штатов Америки.

«Японцы могли бы дружить с нами, если бы сняли с себя ошейник и стали свободными и независимыми от США. Но, видать, мозги промыты, лижут сапоги тем, кто шарахнул по ним ядерной бомбой», — поделился своим мнением Максим Б.

Напомним, 21 марта на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации было опубликовано сообщение о том, что Москва отказалась от переговоров по мирному договору с Японией из-за введённых ранее антироссийских санкций. Ведомство отметило, что не может обсуждаться подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, которое заняло недружественную позицию и пытается нанести ущерб интересам России.