Сообщение Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джозефом Байденом о российском президенте Владимире Путине, которого американский лидер позволил себе назвать «военным преступником», ставят отношения двух стран на грань разрыва, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

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"Когда солдаты НАТО во главе с США уничтожали ни за что такие страны, как Вьетнам, Ирак, Ливия, Сирия, Югославия и ещё множество государств в Африке, то это не фашизм. А то, что Россия терпела восемь лет, когда нацисты убивали мирных жителей Донбасса, в том числе тех, у которых был российский паспорт, и решила положить этому конец — это у нас, значит, военное преступление! Путин уничтожает нацистов! Байден нацистов поддерживает. Кто тут настоящий военный преступник?» — написала Mila S.

Многие пользователи напомнили американскому президенту, что за время его продолжительной политической деятельности он поучаствовал в таком количестве омерзительных военных преступлений, что на нём самом негде клейма ставить.

«Да, Байден что-то совсем берегов в своих высказываниях не видит, ещё и путается в них. Забыл что ли, как предлагал Белград бомбить в 1999? Сам ведь рассказывал, лицемер долбаный», — напомнила Лейсан В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Байден начал молоть полную чепуху в адрес Путина потому, что российский президент уничтожил всё то, что делала американская администрация на протяжении десятилетий.

«Конечно, Байден огорчён, план десятилетия рухнул. Бабок влил столько в эту злосчастную Украину, оружием снабдил, мозг людям промыли… оставалось-то закончить совсем ничего. А тут всё рухнуло в один миг. Конечно, засвистела фляга, вот и не следит за метлой», — считает Денис Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Часть людей указывает, что действия России уже становились причиной омерзительных высказываний со стороны президента США.

«Вообще-то Байден давно назвал Путина убийцей. Сейчас просто повторил свою позицию. Наши власти надеялись, видимо, что удастся как-то пробиться сквозь эту русофобию, но никак», — напоминает Олег С.

Ряд пользователей полагает, что Российской Федерации пора отказаться играть роль кота Леопольда, и самой дать старт процессу разрыва отношений с Соединёнными Штатами Америки.

«В таких случаях сразу надо разрывать отношения, а не ноты штамповать. У страны должно быть достоинство», — указывает Татьяна Б.

Нашлись и те, кто уверены, что если не разорвать отношения с Америкой сейчас, то уже завтра обезумевшая американская власть займёт ещё более русофобскую позицию, если не нацистскую, и тогда наши взаимодействия окажутся ещё более болезненными.

«А наши тоже хороши. После такого высказывание надо было выгнать всё посольство США, выдать им билет в один конец. Этого простить нельзя, следующий раз он ещё хлеще будет говорить. Если на Украине открыто призывают к геноциду жителей России, то в Америке пока что стесняются говорить такое вслух», — отмечает Рафаэль.

Напомним, 21 марта Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о том, что неприемлемые заявления, сделанные президентом США Джозефом Байденом о российском президенте Владимире Путине, которого американский лидер позволил себе назвать «военным преступником», ставят отношения двух стран на грань разрыва.