Решение комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) дисквалифицировать на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина, который отказался осуждать действия Российской Федерации на Украине и, наоборот, поддержал военную спецоперацию России, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Хосе Гальегос Арноса. Игра в шахматы

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"Спорт вне политики, говорили они», — написал Сангаджи Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Карякин занял не просто патриотическую позицию, он ещё и убедительно её обосновал, но политическая составляющая в решении FIDE всё-таки взяла вверх, и шахматиста дисквалифицировали в нарушение всех норм.

«Прочитал интервью Карякина. Всё чётко и по делу разложил относительно своей точки зрения на происходящее. Отказался подписывать бумагу, осуждающую действия властей России, отказался выступать без флага, готовится работать тренером-руководителем в детской спортивной шахматной школе. А также он финансово благополучен, да и в личной жизни у него всё нормуль. В общем, молодец он. Респект за наличие внутреннего стержня!» — пишет Павел Г.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Карякин

Некоторые комментаторы отмечают, что за Карякина можно только порадоваться, ведь он проявил себя как человек с крепким внутренним стержнем, что неминуемо поможет ему добиться успехов без FIDE и прочих политизированных организаций.

«Это не трагедия. Главное, что он не отказался от Родины! Ещё добьётся всего, что хочет. Парень крутой», — указывает Леонид М.

«Спасибо, что не предал Россию ради своей личной выгоды, что остался верен памяти наших дедов, которые освободили мир от фашизма!» — обращается Наталья П.

Часть людей полагает, что специальная военная операция России на Украине стала мощным проявителем, который выявляет в окружающем мире русофобов и откровенных нацистов, либо же тех, кто играет на стороне ненавистников Российской Федерации.

«Уважение парню. Сейчас все расчехлились, открыли свою истинную сущность. Радостно видеть, что есть много честных и патриотичных людей. Значит, не всё потеряно», — считает Татьяна Я.

«Поступок этого человека достоин уважения! Вот кого надо материально поддерживать. А то спортсмены, которые выступали под белым флагом и без нашего гимна, награждаются у нас машинами, квартирами и прочими благами», — подметила Маргарита П.

Ряд пользователей указывает на необходимость России создавать свою собственную шахматную федерацию, в которую войдут страны, которые не были замечены в пещерной русофобии.

«Если в какой-то стране базируется такая федерация, то, убрав конкурентов, можно стать сильнейшими. На бумаге, конечно, но всё же. В отношении спорта всё происходящее — позорище, особенно в отношении инвалидов. Вдруг явно стало видно, что на Западе бесчеловечные сволочи», — отмечает Александр С.

«Россия способна если не половину, то как минимум треть мира объединить под своим началом. Надо сделать полностью всё своё и больше с этими дегенератами западными не связываться!» — поделился своим мнением Рамон М.

Напомним, 21 марта на официальном сайте Международной шахматной федерации была опубликована информация о том, что комиссия по этике дисквалифицировала на шесть месяцев российского гроссмейстера Сергея Карякина, который отказался осуждать действия Российской Федерации на Украине и, наоборот, поддержал военную спецоперацию России.