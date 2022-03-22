Треть государств, входящих в НАТО, не видят Украину в составе Североатлантического альянса. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По словам Зеленского, стремление Киева войти в военный блок закреплено в украинской Конституции, однако треть стран НАТО открыто выступают против принятия Украины в военный блок. При этом Зеленский считает, что эти страны якобы боятся России. Тем не менее он подтвердил, что будет искать пути по вхождению в альянс.

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Новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещенная Украина» и «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что Украину не берут в НАТО, потому что боятся Россию. Ещё через какое-то время он поймёт, что и сегодняшний конфликт спровоцирован для борьбы с РФ чужими руками. Дураков воевать своими руками в НАТО нет», — написал автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Какая глупость. НАТО не лезет, т. к. это будет третья мировая», — написала Irina.

«Так он это и так понимает, но нельзя оглашать, а то денежку не получит. Сейчас миллионы крадёт на войне… [деньги] с каждой щели суют — отчётности никакой», — добавил один из участников обсуждения.

«Поздно, Вова. Это 23 февраля бы проканало», — с сарказмом пишет Natali.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

«Ему же пишут тексты… Видимо, Запад готовится к капитуляции постепенно… диктуя ему такие речи», — выразила предположение Olya.

«Риторический вопрос… Он вменяемый?» — недоумевает Елена.

«Да какое… НАТО? Американцам… [плевать] на Украину и ее жителей! Они марионетки в борьбе с Россией», — добавил Ingrid.

«Никакой он не еврей, эстонец он», — шутит Olga.

«Какая разница, он всё равно ничего не решает», — отметила Наталья Д.

«Блин, та они 10 раз за день переобуваются. Сегодня одно — завтра другое», — отреагировала Таня.

«При чём здесь боятся Россию? Главы других государств просто не хотят войны как таковой! Не хотят смерти своих граждан! Вот и договариваются, а Зеленский постоянно ставит ультиматумы, то России, то Европе… В чём… [проблема] была выполнить «Минск»?» — подытожил Пётр.

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