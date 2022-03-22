22 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что вопрос договорённостей с Россией — вопрос такого уровня, что народ должен решать, можно ли идти украинской стороне на те или иные компромиссы.

Мирослава Романенко, , 15:14 — REGNUM Вопрос договорённостей с Россией — вопрос такого уровня, что народ должен решать, можно ли идти украинской стороне на те или иные компромиссы. Об этом 21 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинской Национальной общественной телерадиокомпании.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление Зеленского обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Украины уже нет», — отметил Theodor K.

«Ответственность хочет свалить», — написала Bagira.

«О! О референдуме вспомнил!..» — отреагировала Nata N.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«А всего-то надо было выполнить Минские соглашения…» — напомнил Sergey.

«Какой референдум? Капитуляцию подписывает главнокомандующий. Пока это Зеленский», — написал x_br.bezh.

«Такой же референдум, как были о НАТО, земле, языке или какой-то ещё референдум?» — с сарказмом поинтересовался St_ress Test, указывая на то, что референдумов по этим вопросам не проводилось.

«Референдумы будет проводить Россия», — пишет 62 646.

«Они закручивают совершенно на другую тему. Референдумы было время проводить аж целых восемь лет. Теперь в этом смысла совершенно нет. Но… [Зеленский] как бы не против требований РФ, но всё хочет на кого-то ответственность переложить. Самым лучшим вариантом было бы для него уже просто бежать», — прокомментировал новость Сергей.

«Божечки. Вспомнил о народе. Мама дорогая! За референдум, какие слова!.. А чего не спросил народ, когда землю продал?..» — поинтересовался Lave 9 fortune.

«А что, уже можно проводить референдумы во время военного положения?» — в свою очередь спросил Architect.

«Да пусть не переживает! Будет референдум! А вот будет ли… [Зеленский]?» — отреагировал Василий.

«Т. е. референдум Крыма не хотели признавать. А тут вдруг захотел референдума», — отметила «Просто Леди».

«Это бред какой-то. По его логике, должна голосовать вся Украина, а кого он туда относит? Крым и Донбасс свой выбор сделали давно. А если этих областей на референдуме не будет, а их не будет — это 100%, то получается, что признание этих республик со стороны Украины как не относящихся к ней состоится само собой. По сути, этого от него и хотят. Это решение он может принять и самостоятельно, просто боится. Верить ему нельзя, он уже загнан в угол, и у него агония. Кроме выпрашивания денег и какой-то мнимой поддержки от ЕС, он больше ничего не может сделать…» — добавила Юлия.

Выдвижение танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине Mil.ru

«Какой референдум? Полстраны уехало», — задалась вопросом nataliakosh.

«На убийство сограждан референдум не потребовался? Так же, как и вояки, напоследок решил прикрыться «мирняком»?» — спросила Любовь Г.

«Вспомнил за референдумы? А что ж не проводил по поводу продажи земли, по поводу языка или вступления в НАТО?..» — пишет Irina.

«Зеленский не может провести референдум, тянет время», — отреагировала Anastasia.

«Ты не в том положении, чтобы ещё какие-то там условия ставить. Полная и безоговорочная капитуляция», — подытожил Николай Г., адресовав свои слова Зеленскому.

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