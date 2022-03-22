Заявление замглавы МИД Рябкова о том, что Западу не удастся поставить Россию на колени, активно комментируют в сети. Многие люди пишут, что врагам российского государства не хватает смелости признать: они уже сами стоят в такой позе.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

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«Русские стоят на коленях только перед иконами. На одно колено — когда целуют знамя и когда шнуруют берцы», — напомнила Ольга Ломакина.

«Сломают об нас зубы. С Россией лучше дружить, друзья мы хорошие, а как враги — страшны», — отметил Юрий Новиков.

«Они сами уже стоят перед Россией на коленях, только смелости не хватает это признать!» — считает Анна.

«Вот Запад и приползет осенью: дайте газа, нефти и пшеницы», — соглашается Виктор Чентаев.

«Надоели — внаглую врать про нас», — обратился в адрес властей США Виктор.

«Поддерживаю, а потом пускай ползут к нам на коленях и просят переговоров, мы наелись этой беспрецедентной наглостью и высокомерием США и их шакалов. Хватит унижаться», — пишет Евгений В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Да хватит их уговаривать! Рвать — так рвать отношения. Гоните в шею америкосов из России, закрывайте их диппредставительства, отжимайте их объекты в РФ, как они наши объекты в США отжимают нагло», — предлагает Виталий Старшинов.

«На вертолётах подлететь к их посольству, всех эвакуировать и обыск провести. Затем национализировать одно такое здание, как они там у себя сделали с нашим посольством. Вот тогда квиты будем, вот тогда можно и продолжать взаимные отношения», — развивает тему Александр Демьянченко.

«Запада для нас не существует. Там безжизненная пустыня. Чем раньше это поймут наверху, тем лучше», — поделился мнением Б.

«Россию никто не в силах поставить на колени. Мы абсолютно независимы от других стран, а при проявлении агрессии в нашу сторону способны ответить. Впрочем, сейчас это все даже ни к чему, за нас говорит наше вооружение, которое видно всему миру, как например, гиперзвуковые ракеты, отлично справляющиеся со своей задачей в Украине», — считает Надежда Филатова.

Матвей Зернов не стал сдерживать эмоций:

«Сколько лет мы пытаемся разговаривать, а там пальцы гнут и свое двигают? Заколебала эта сраная гегемония Штатов. Они творят такую дичь, и что-то я не вижу санкций и осуждения… Хотя оно, конечно, есть, люди все понимают, но власти стран ссут идти против Штатов».

"Они убивают людей — нужна новая ООН», — считает Катерина.

«Как этот Запад жаба душит, что Россия — великая и независимая от них страна. Живи и процветай, Россия. И пусть у людей будет благосостояние и хорошая жизнь. Они этого заслуживают, это народ!» — поделилась Серафима Белова.

«Да пусть там хоть слюной исплюются, они просто не знают, какой русский народ! И не в такие времена выстояли!» — соглашается Наталья Кутелева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Западу не удастся поставить Россию на колени и что у России нет страха перед будущим, а трудности закаляют, замглавы МИД Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1». По словам заместителя министра, партнёрами России являются все здравомыслящие силы в мире.

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