Последние десять дней в Сербии были очень интересными. Вместе с движением «Освобождение», которое я возглавляю, мы организовали ряд акций, направленных на разоблачение предательства и преступлений президента Сербии Александра Вучича.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Все началось в пятницу, 12 марта, с акции «сдачи подписей» в поддержку «выдвижения в кандидаты» на предстоящих в апреле президентских выборах. В политических кругах Сербии поднялась тревога после того, как мы совершенно неожиданно объявили, что выдвигаем мою кандидатуру на пост президента. Однако это был лишь спектакль, направленный на привлечение внимания средств массовой информации.

Прибыв к зданию Государственной избирательной комиссии с ящиками, аналогичными тем, в которых на самом деле сдаются подписи, мы вручили членам комиссии пустые ящики, символизирующие безысходность, в которой находится сербский народ, и пустые комнаты и дома, оставленные молодежью, которая ежедневно покидает нашу страну в огромном количестве. Вместо 10 000 подписей в поддержку моей «кандидатуры» мы вручили членам РИК 10 000 наклеек с изображением Александра Вучича и надписью «предатель». В своем обращении к СМИ во время и после этого спектакля я указал, что Вучич, вопреки воле более 85% населения Сербии, встал на сторону Запада в истерической информационной войне против России, проголосовав за резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую «нападение России на Украину».

(сс) Patrick Gruban Зал Генеральной Ассамблеи ООН

Мы указали, что это был лишь первый шаг Вучича к полному размежеванию с Россией, продолжение которого последует после упомянутых выборов, когда можно будет обоснованно ожидать, что он введет санкции в отношении нашего важнейшего внешнеполитического партнера. Вучич этого почти не скрывает и чуть ли не каждый день заявляет о том, что после выборов на нашу страну (т.е. на него лично) будет оказано «беспрецедентное давление» как по вопросу Косово, так и по «другим темам». Тем самым он готовится к отступничеству и подготавливает почву и общественное мнение к принятию «трудного решения» о полном разрыве многовековой дружбы с Россией в пользу своих западных наставников. Вот тогда и произойдет тот «джукановичевский поворот», о котором я уже несколько месяцев пишу в колонках для ИА REGNUM.

Он уже начался. Сразу после визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок было принято решение сократить количество рейсов сербской авиакомпании Air Serbia между Белградом и Москвой в ситуации, когда было бы выгодно не только сохранить прежнее число рейсов, но и увеличить его. Помимо экономического интереса, Белград мог бы наряду со Стамбулом оставаться едва ли не единственным окном в Европу для граждан России, но Вучич решил максимально сузить это окно и тем самым дать понять, какие шаги он предпримет после 3 апреля.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Помимо этой нашей акции, вместе с другими патриотическими движениями и организациями мы участвовали в автопробеге в поддержку российской спецоперации на Украине 13 марта. В нем приняли участие тысячи людей, проехавшие на сотнях автомобилей через центр Белграда, размахивавшие российскими и сербскими флагами, с почти обязательной буквой «Z» на окнах как символом борьбы против нацизма, борьбы за справедливость и правду, за детей Донбасса и их мирный сон. Это была поистине грандиозная акция сербских патриотов.

И, что интересно, Вучич тоже пытался ее предотвратить. После того как фантомная группа «сторонников Украины» заявила, что они придут к началу митинга, чтобы «разобраться с русскими фашистами», Вучич за день до проведения акции заявил, что она будет запрещена в целях «поддержания порядка и мира и предотвращения конфликтов на улицах Белграда». Конечно же, группы сторонников Украины нет и они не пришли нам мешать, ведь это была просто попытка сербского Агентства безопасности и информации и предателя Вучича запугать людей, чтобы в мероприятии приняло участие как можно меньше народу. Очевидно, у них ничего не получилось.

ZlatanJovanovic Белград. Сербия

Наконец, спустя более чем полтора года с тех пор, как было основано движение «Освобождение», я получил возможность участвовать в программе проправительственного телеканала К1, в прайм-тайм утренней программы, которую вела главный редактор и супруга владельца канала Йована Йоксимович. Темой, конечно же, была Россия и ее действия на Украине, а собеседником — один из ведущих проукраинских активистов и коалиционный партнер Сербской прогрессивной партии Вучича Ненад Чанак. Хотя идея редактора заключалась в том, что мы вдвоем будем 45 минут спорить о разных трактовках спецоперации и её последствиях для России и Украины, в ходе чего Чанак назовет Путина Гитлером, а я, в отличие от ведущей, буду его защищать, и мы не станем упоминать сербские власти и отношение Александра Вучича к этой теме, — мягко говоря, все вышло не так.

После нескольких безуспешных попыток обратить внимание общественности на предательство Вучича, проявившееся в ходе голосования за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, а также на осуществляемую им сдачу Косово и Республики Сербской и предупреждение о возможном вступлении нашей страны в НАТО, госпожа Йоксимович попыталась запретить мне называть Вучича предателем. То, что последовало за этим, стало, наверное, двумя самыми просматриваемыми минутами в истории этого телеканала.

За это короткое время, совершенно незапланированно и неподготовленно, я успел рассказать всё о связи Вучича с семьей Йоксимович, которой при подозрительных обстоятельствах удалось стать владельцем трех телеканалов и известного информационного агентства «Танюг». Такая схема является лишь одним из способов создания медийной тьмы, в которой живут люди в Сербии. Абсолютный контроль и невозможность обнародования каких-либо фактов против власти — реальность в нашей стране уже на протяжении десяти лет, и это лишь одна из причин, по которой этот фрагмент шоу посмотрели в социальных сетях более двух миллионов человек (почти треть всего населения Сербии). Думаю, что хотя бы для некоторых оно послужит отрезвляющим уроком.

Со своей стороны, я буду продолжать оказывать всевозможную поддержку действиям России на Украине. Что стало понятно на сербской политической сцене спустя почти месяц с тех пор, как началась спецоперация, так это то, что движение «Освобождение» является единственным по-настоящему пророссийским движением в Сербии, которое максимально открыто направлено против Вучича и его правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Специальная военная операция

Кроме того, на глобальном уровне стало ясно, что Запад хочет расправиться с русским народом до конца и что спецоперация является лишь оправданием для самых изощрённых форм этой расправы. Отстранение спортсменов (и даже кошек) от международных соревнований, отчисление студентов и художников, травля русских и граффити против них, вплоть до преступных санкций против России — все это лишь некоторые из видов войны, которая сегодня ведется по всему миру. Сербы и Сербия должны сделать все, чтобы остаться на стороне своего братского народа и сохранить многовековые связи, благодаря которым, пожалуй, мы вообще существуем. Сербы и русские — братья навеки!