Серьёзные экономические последствия, которыми обернулись для Евросоюза антироссийские санкции, стали поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Почти европейцы

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"Санкции работают! Просто не в ту сторону, в которую европейцы думали», — пишет Даниил И.

Многие пользователи не были удивлены тем, что санкции против России в первую очередь ударят по Европе, ведь именно об этом твердили на протяжении многих лет российские власти, пытаясь вразумить европейских чиновников.

«В этом нет ничего удивительного. Так обычно и происходит, когда пилишь сук, на котором сидишь. Их сто раз предупреждали, но делают это они намеренно. Со своими далекоидущими планами», — написал Валера Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Европе уже наметилась тенденция, согласно которой местные жители массово скупают туалетную бумагу и масло — по аналогии, как это было в начале пандемии коронавируса.

«Туалетная бумага и масло — интересное сочетание», — отмечает пользователь под псевдонимом «Безымянная Пустота».

«Туалетную бумагу и масло в Британии скупают, и это вполне объяснимая ситуация только в отношении масла. Туалетная бумага-то им на кой чёрт сдалась в таких объёмах?» — задаётся вопросом Виктор К.

Часть людей справедливо заметила, что и в России произошли эксцессы в связи с нездоровым ажиотажем вокруг сахара, но тех кризисных масштабов, которые наблюдаются в Европе, нет и в помине.

«А говорят, что в России паника на внутреннем рынке. Так, лёгкий пустячок по сравнению с тем, во что Запад погружается. В России сельское хозяйство есть, нефть и газ есть, всё, по сути, есть. Америка, наверное, как-то этот кризис переживёт, у неё тоже много чего есть своего. А вот Европе, видимо, хана. Я даже не знаю, как они выкарабкиваться будут из такого положения», — пишет Саша О.

«Брюссель тем временем советует понизить температуру в обогревателях в домах граждан и меньше ездить на автомобилях», — подметил Олег Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

У ряда пользователей сложилось стойкое ощущение того, что Европа намерена самоликвидироваться, а инструментом самоликвидации власти ЕС выбрали экономический кризис с последующим его превращением в экономическую катастрофу.

«Какие же они всё-таки придурки! Они и свои народы ненавидят не меньше, чем российский. Жрите, значит, меньше. Грейтесь, пожалуйста, ещё меньше. От машин вообще лучше откажитесь — вы цены-то на бензин видели! Я эту Европу не узнаю. Раньше примером для подражания была, а теперь даже страшно представить себя на месте европейцев», — поделилась своим мнением Ирина Н.

Нашлись и те, кто не выразил сожаления по поводу того, в какой ситуации оказался Европейский союз. Скорее наоборот, люди испытывают чувство удовлетворения, потому что вершится долгожданная справедливость.

«Так им и надо, прихвостням натовским! Вы нам, гады, ещё за Севастополь ответите! И за Милошевича, и за Хусейна, и за Каддафи!» — пишет Дмитрий М.

Напомним, 18 марта еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил о том, что кризис на Украине и введённые ЕС санкции против России «значительно» повлияли на экономику самого Евросоюза.