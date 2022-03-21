Заявление французского министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра о том, что Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд, а также активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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»Тогда мы заморозим Европу! Уже в прямом смысле», — предупреждает Сергей В.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия, совершаемые руководством Франции, ничем иным, как воровством, не назовёшь.

«Когда-то одна из самых цивилизованных стран Европы превратилась в элементарного вора! Менталитет Европы деградирует на глазах», — считает Romualdas R.

«То есть попросту украли. Почему бы тогда России не национализировать французские предприятия примерно в размере украденных российских активов?» — задаётся вопросом Сергей К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что в после такого агрессивного шага Франция может ждать национализации своих предприятий на территории Российской Федерации.

«Ну и отлично! Пора, значит, национализировать все компании Франции на территории Российской Федерации. И замете, не мы эту войну начали!» — указывает Коля Щ.

Часть людей полагает, что Европа проводит настолько агрессивную политику в отношении России, что у нашей стране не остаётся иного выбора, кроме как перестать поставлять на Запад энергоносители.

«Прибавьте к этому ещё картины из морозовской коллекции. А мы что? Давно пора перекрыть все поставки энергоносителей в страны ЕС. А заодно поставки урана, в том числе и из Африки. А ещё следует национализировать имущество граждан Франции, французских компаний и посольств. А пока что можно отключить в посольстве Франции воду, газ, свет и лишить его неприкосновенности. Кстати, хорошо бы это сделать в отношении посольств тех стран, где нападают на русских людей», — пишет Абрам А.

Ряд пользователей указывает на то, что Франция своими действиями попросту уничтожает свою собственную экономику на радость Соединённым Штатам Америки.

«Франция решила так же, как и Америка, себе яму вырыть? Ситуация в Европе и США ни на что им не намекает? Ну, продолжайте танцевать под американскую дудку. Может быть, тогда не замёрзнете», — советует Таисия К.

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Нашлись и те, кто уверены, что такая несправедливость в отношении Российской Федерации вскоре многим откроет глаза на то, что на самом деле представляет собой Запад.

«Вот читаю про все эти заморозки и понимаю: блин, ребята, это же лучшая антиреклама западным партнёрам! При любом шухере потеряешь всё. Потом хоть бегай по судам, хоть не бегай. И ведь сколько лет намекали, говорили, предупреждали — держите денежки в России. Нет, они, блин, такие надёжные! О-го-го! Всё что надо знать о доверии. Интересно, многие сейчас умные жалеют, что не слушали нашего президента?» — интересуется Александр Л.

«Весь мир увидит эти заморозки и задумается. Сейчас вообще многие о многом задумаются. Хороший гнойник вскрылся. Жалко, что ценой нашей экономики, но, надеюсь, оно того стоило», — написал Сергей П.

Напомним, 20 марта французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL о том, что Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд, а также активы на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн.