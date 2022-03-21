Заявление литовского министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте о том, что Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий на территории Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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"Ну что это за недострана этакая? Литва вообще ни на что не способна, даже своему бизнесу посодействовать. Хотя сами же голосуют за санкции против России», — отмечает Иван Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что позиция литовского правительства понятна: проблемы граждан Литвы — это проблемы граждан Литвы, а не руководства страны.

«Да, режим Литвы судьба своих граждан, оставшихся без работы, не беспокоит. Работаю на предприятии, которое критически необходимый компонент завозит из России — от него отказались. Если кто в курсе — угольки для троллейбусных токоприёмников. Дальнейшая судьба многих сотен работников и нами обслуживаемых клиентов через месяц станет абсолютно неопределённой. И это только один из немногих примеров!» — указывает Romualdas R.

Eimin.lrv.lt Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте

Некоторые комментаторы отмечают, что Литва и так не может похвастаться каким-то своим бизнесом, а после потери российского рынка положение в стране и вовсе будет печальным.

«А какой такой бизнес у профессиональных прибалтов? Шпроты не делают, приёмники, как и всю свою радиоэлектронику, уничтожили, микроавтобусы свои знаменитые давно уже в раритеты записали. Даже духи уже не делают. Вы о чём? Типа решили отметиться в общем вытье шакалов табаки?» — задаётся вопросом Вадим П.

Часть людей полагает, что правительство Литвы, может быть, и хотело бы компенсировать своим бизнесменам потери, но у страны попросту нет свободных денег.

«И правильно. Какая компенсация, когда денег нет? Всё их существование — это постоянные дотации Евросоюза», — отмечает Иван В.

Ряд пользователей указывает на то, что агрессивная антироссийская санкционная политика Литвы вскоре приведёт к большим проблемам для литовских граждан.

«Жители Литвы таскаются за продуктами в Белоруссию, у самих подорожало всё. Если перекрыть им дорогу, тогда Литву ждут большие неприятности», — считает Лейсан Р.

Нашлись и те, кто оказался крайне разочарован соседями, за свободу которых свои жизни положили сотни тысяч и даже миллионы советских солдат.

Каунасский погром в оккупированной немцами Литве, июнь 1941 года

«Литва, видимо, мнит себя очень важной персоной. Но до той поры, когда нужно за своих вступаться. А что, простите, они из себя представляют? Парады нацистские ещё проведут? Можно в один день с гей-парадом, чтобы усилить воздействие», — предлагает Наталия П.

«Зря Литву спасали от немцев тогда, жаль погибших за её свободу советских солдат. Надо было её стороной обойти, сейчас бы так не выкаблучивались, будучи под немцами. Вот всегда русских ненавидели они, хотя мы их спасали. Что за люди?» — удивляется Таисия К.

Напомним, 20 марта литовский министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявил в эфире телеканала LRT о том, что Литва не будет выплачивать компенсации своим бизнесменам в случае национализации их предприятий на территории Российской Федерации.