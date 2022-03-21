Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что нынешний американский лидер Джозеф Байден неспособен остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала России, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 21 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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»Не может. Байден — кукла, которая вообще ничего не решает. У него там бензин скоро в космос по ценам улетит, но при этом санкции-санкции-санкции. Безумие западной политики дошло до предела. На фоне этого даже Трамп выглядит как сверхадекватный человек», — отметила Алина П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Трамп отчасти прав в своей оценке, но только отчасти. Граждане убеждены, что Байден намеренно не пытается урегулировать украинский кризис, потому что ему он очень и очень выгоден.

«Трамп неправ. Я с ним не соглашусь. Байден может остановить украинский кризис, ему достаточно просто позвонить в Киев и попросить тамошних марионеток капитулировать перед Россией. Просто он не хочет этого делать. У него всё на мази. В Америке экономический кризис, топливо растёт в цене. «Агрессивная Россия» — хороший повод, чтобы убедить своё население в том, что это не он виноват, а Путин. Тоже самое и в Европе. Всё это цирк шапито. А вот Россия свою специальную военную операцию на Украине отменять не собирается. Рано или поздно Киев капитулирует», — убеждён Михаил Р.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России (вооруженные силы)

Некоторые комментаторы отмечают, что на фоне украинского кризиса в Америке развернулась серьёзная политическая борьба.

«Империя лжи во внешней политике захлёбывается. Поэтому пауки начинают жрать друг друга. «Цивилизованный» Запад — он такой», — указывает Игорь Н.

Часть людей полагает, что Трамп сам «хорош», ведь Америкой правит политическая элита, которая с той же степенью вероятности вынудила бы его самого способствовать кровопролитию на Украине.

«Основная цель всех встреч и митингов с участием Трампа — это сказать фразу: «Если бы я был вашим президентом, то было бы лучше». Кто ему мешал победить на этих выборах? Просто пиар и ничего сущностного», — поделилась своим мнением Нина Г.

Ряд пользователей указывает на то, что вся политическая система США завязана на крови, как чужой, так и своей собственной.

«Можно подумать, что при Трампе было бы как-то иначе. Трамп этого придурка Зеленского и продвинул! Просто сейчас Трамп за себя любимого борется, за свою власть! Они там все моральные уроды!» — считает Мария М.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за Трампом и Байденом на смену руководства США придут ещё более отбитые моральные уроды.

«Трамп — сумасшедший, а Байден — в маразме. Американцы, у вас что, люди кончились? Что за кандидаты у вас? Где ваша умная молодёжь? Посмотрите на Кеннеди и на Байдена. Деградация же налицо! Даже страшно становится думать над тем, кто на смену этим старикам придёт», — написал Олег С.

Напомним, 20 марта РИА Новости опубликовало материал, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джозефа Байдена в неспособности остановить кровопролитие на Украине из-за боязни ядерного потенциала России. Трамп назвал нынешнее положение дел на Украине катастрофой, которой не случилось бы, будь он сегодня президентом Америки.