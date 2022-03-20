Владимир Зеленский ввел в действие решение украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о единой информационной политике в условиях «военного положения». Соответствующий указ (№152/2022) был размещен 20 марта на сайте украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Контроль за реализацией решения СНБО Украины возлагается на главу ведомства Алексея Данилова.

«Реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом нацбезопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации — круглосуточном информационном марафоне «Єдині новини #UАразом», — говорится в соответствующем решении СНБО, размещенном на сайте главы Украины.

Новость обсудили на YouTube-канале издания «Страна.ua».

»Этого недостаточно! Надо просто запретить разговаривать вне дома, а дома лучше использовать таблички с заранее одобренными государством фразами», — с сарказмом написал Александр Г.

«Сразу видно — свободная и демократичная страна с развитой свободой слова», — не без сарказма добавил Антон С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Отсутствие альтернативных источников информации ведёт к потере доверия, сомнениям и скепсису», — отметил Garry M.

«Партии запретили. Единую пропаганду ввели. А так да, демократия», — шутит один из комментирующих.

«Что-то это мне напомнило. «Лебединое озеро» по всем каналам…» — комментирует новость Vlad N.

«Указом президента окончательно отменяется свобода слова и вообще свобода. Про незалежность (независимость — О. П.) давно уже забыли», — отметил Boris M.

«Геббельс нервно курит в сторонке», — отреагировал Evgen.

«Ну правильно, чтоб не палиться (попадаться — О. П.), врать надо одинаково», — не без сарказма добавил Алексей Г.

«Режим Зеленского агонизирует. Чем быстрее схлопнется, тем быстрее всё закончится и начнётся восстановление страны», — написал Veniamin N.

«Министерство правды!» — с сарказмом отреагировал Anatoliy Z., проводя аналогию с «министерством правды», описанном в романе Джорджа Оруэлла «1984».

»Да здравствует свобода! По-украински», — шутит Андрей К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

«Ждем больше фейков об украинской армии…» — с сарказмом добавил Олежик Т.

«СМИ — самый первый враг Украины. Под диктовку олигархата и Запада создают повестку в Украине, создавая общественное мнение. Плоды сего нам уже известны — ненависть, бедность, коррупция, убийства, диктатура, бешеные долги по всему миру, заоблачная коммуналка, война… Спасибо СМИ», — написал Sergio M.

«Все признаки авторитаризма, волюнтаризма и т. д. Скоро он себя «фюрером» объявит», — отозвался о Зеленском С. М.

«О, зомби-машина начинает свою работу», — отреагировал P_vel.

«Так там и так все каналы одну и ту же лапшу по ушам развешивают», — подытожил Андрей Н.

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