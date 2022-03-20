20 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что «на время военного положения» на Украине запрещена деятельность десяти оппозиционных политических партий.

Оксана Переможенко, , 10:45 — REGNUM «На время военного положения» на Украине запрещена деятельность десяти политических партий. Об этом 20 марта в своем видеообращении заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины и касается «Оппозиционной платформы за жизнь», «Партии Шария», партии «Наши», «Оппозиционного блока» и ряда других политических сил.

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Новость обсудили на странице украинского политика (лидера «Партии Шария»), журналиста и блогера Анатолия Шария в социальной сети Twitter.

«Зеленский запретил… ОПЗЖ и «Партию Шария»… Диктатор на минималках не смог найти ничего, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Вообще без оснований, промычав что-то про мифические «связи с РФ», которых никогда не было и нет. Которые не смогли найти, переворачивая все и все прослушивая, пронюхивая и прощупывая, СБУ (Служба безопасности Украины — О. П.), ГУР (Главное управление разведки — О. П.) и все остальные. Сильный ход очень сильного политика. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь, понятное дело. Или просто продолжу, как и партийцы, помогать людям, пока ты (обращение к Зеленскому — О. П.)… пиаришься и видосики записываешь», — написал Анатолий Шарий на своей странице в социальной сети Facebook.

«На Украине демократии нет, не было и не будет!!!» — отреагировал Tali.

«Самое страшное, что в этой ситуации никто не возмутится, а даже одобрят действие «вождя», «героя» и «настоящего лидера», — добавила Anastasia G.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да и в другой ситуации никто не возмущался бы. Все оппозиционные СМИ позакрывали, и нигде возмущения не было, а партии запрещать при отсутствии оппозиционных СМИ еще проще», — отметил Михаил Ш.

«Сколько этот клоун ещё бед принесёт?..» — задался вопросом Egor K.

«Демократический лидер демократической страны, да», — с сарказмом добавил Sergei S.

«А они какую-то опасность и оппозиционность представляют?..» — задумалась об указанных партиях Аlena T.

«Он бы и без войны в итоге запретил бы и пошел бы на второй срок», — пишет Михаил Ш.

«Зато кандидат на Нобелевку… Куда катится «мировое сообщество»?» — недоумевает WishNight778.

«СНБО решил приостановить любую деятельность некоторых политических партий во время военного положения «за связи с Россией». Далее — список этих партий: «ОПЗЖ», «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины», «Социалистическая партия Украины», «Социалисты», «Блок Владимира Сальдо». Это наш Зелебубен (Зеленский — О. П.) так борется с нацизмом. В списке сплошь нацистские названия? А «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Свободу» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почему-то забыл. Может, чернила закончились?» — иронизирует автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

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