Видео, на котором видно, как болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» вывесили баннер с надписью «В футболе нет места политике, говорили они», которым осудили действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

»Красавцы! Уважение ребятам!» — пишет Андрей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытка Запада загнать Россию в угол и заставить российский народ повернуться против руководства страны обернулась крахом — люди видят, кто на самом деле враг.

«Тот неловкий для западной пропаганды момент, когда на авансцену выходит человек, живущий своим умом», — отмечает Наталья И.

Некоторые комментаторы отмечают, что данный баннер не заставит руководства УЕФА и ФИФА вспомнить про свою совесть, потому что её уже давным-давно у них нет.

«Политика тут ни при чём. Вся суть в отсутствии нравственности и законности в действиях всех этих организаций. Готовы упасть под любого, кто бабки платит», — указывает Вова К.

«ФИФА и УЕФА до лампочки этот баннер, к сожалению. Эти организации погрязли в политических и коррупционных дрязгах. Они уже давно футболом не занимаются, да и финансирование они уже давно получают не от рекламы, а из Белого дома», — считает Виталик В.

Часть людей полагает, что происходящие в спорте события нельзя называть просто политикой, потому что речь идёт уже о конкретной дискриминации России и российского народа.

«Политика — это разговоры. Агрессивная война по национальному признаку — это не политика. Это называется нацизм», — указывает Виктор Г.

«Когда начинается агрессивная политика — футбол отходит на второй план. Футбол, как и остальные развлечения, не может быть вне этой политики. Это война против России, а война касается всех и каждого», — поделилась своим мнением Алёна М.

Ряд пользователей указывает на то, что болельщики осуждают не просто частные конторки, а ручных марионеток на службе Соединённых Штатов Америки.

«Пока ФИФА и УЕФА будут частными конторами на побегушках у США, а не реально международными ассоциациями с равными и полномочными представительствами всех национальных федераций мира, никакого толку не будет. Они будут делать всё, что прикажут хозяева. Даже вопреки принятым уставам и здравому смыслу», — уверен Владимир Б.

Клод Верлинд. Марионетки

Нашлись и те, кто указывают на то, что антироссийская пропаганда даёт сбои и всё больше и больше людей начинают доносить альтернативную точку зрения.

«А говорят, что Россия в изоляции и её никто не поддерживает. Как мы видим, поддержка не только есть, она растёт! Теперь уже футбол подключился, фанаты которого недовольны тем, что их используют в качестве инструмента давления на Россию. Сербские фанаты встали на сторону России. И ещё будут. Футбол должен быть для всех! Если Россию из неё исключают, то на защиту России встают адекватные люди, которые выступают за справедливость!» — написал Виталий Н.

Напомним, 19 марта в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как болельщики санкт-петербургского «Зенита» перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» вывесили баннер с надписью «В футболе нет места политике, говорили они», которым осудили действия Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Ранее ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.