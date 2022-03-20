Информация Минобороны РФ о том, что офицер Службы безопасности Украины (СБУ) сдался российским военным и сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов западных дипломатических представительств, чтобы выдать это за агрессию России, стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"Так сказать, готовят пламенный привет учителям европейским и американским от благодарной Украины», — пишет Людмила Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что данная провокация стала бы для Украины возможностью спровоцировать НАТО на более активное участие в украинском конфликте.

«А что, звучит логично. Россия не бьёт по дипломатам — НАТО спокойно наблюдает за тем, как происходит денацификация и демилитаризации Украины. Если в результате провокации умирают западные дипломаты, то в результате у НАТО появляется повод ввести свои войска. План понятен, последствия понятны. Такого допустить никак нельзя», — написал Дмитрий Ю.

Некоторые комментаторы не сомневаются в том, что неонацисты будут совершать теракты на территории Украины.

«Укробандеровцы своих-то не жалеют, чего им за дипломатов каких-то переживать? Укокошат и рады будут. Лишь бы в интересах США всё было, а за ценой они не постоят», — уверен Павел Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Уверен, что теракты — неизбежность для Украины. Такова её нацистская сущность. Почему бы не пожертвовать западными дипломатами ради того, чтобы в очередной раз очернить Россию? Инструмент-то эффективный. США, я уверена, против не будут», — считает Татьяна Б.

Часть людей полагает, что представитель СБУ, видимо, взвесив за и против, решил не доводить конфликт на Украине до столкновения с силами НАТО.

«Наверное, поэтому этот СБУшник и сдался, чтобы сообщить и предотвратить, ибо включил мозг и представил последствия такой провокации. А последствия — вплоть до третьей мировой войны! Киевский режим наркомана Зеленского — в агонии и просто обезумел. Поэтому спокойно верится в вероятность такой диверсии», — указывает Святослав С.

Ряд пользователей указывает на то, что происходит неизбежный процесс — военное руководство Украины постепенно сдаётся российским войскам, потому что не видит перспектив дальнейшего сопротивления.

«Естественно, что руководство Украины постепенно будет сдаваться России. Они понимают, что против России воевать бессмысленно, а попав в плен, они хотя бы будут жить. Офицерам жизнь сохранят, чего нельзя сказать о рядовом составе, который представляет собой просто отбитых нациков. Это же крайне логично», — поделился своим мнением Пантелеймон П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Нашлись и те, кто отмечают, что неонацистам, в отличие от украинских военных, терять нечего, поэтому они готовы терроризировать население Украины и совершать террористические акты.

«Неонацисты не поймут, что в Европу они не попадут, НАТО только даёт деньги, чтобы они умирали. Для России они уже тоже родными не будут. Они выбрали такой метод общения с Россией, который обрёк их на уничтожение. Даже руководство этих нацистов всё осознало и постепенно сдаётся России», — отмечает Артём Ф.

Напомним, 19 марта Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что офицер Службы безопасности Украины сдался российским военным и сообщил о спланированных боевиками националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористических актах во Львове против сотрудников и объектов западных дипломатических представительств, чтобы выдать это за агрессию России.