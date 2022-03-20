Заявление руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца о том, что жёлтые костюмы с синими элементами трёх российских космонавтов, прибывших на МКС, которые ряд западных СМИ воспринял как поддержку Украины, на самом деле окрашены в цвета герба МГТУ имени Баумана, выпускниками которого и являются эти члены экипажа, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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»Нельзя впадать в паранойю, граждане. Мы должны сохранить здравомыслие. Жёлтый цвет — это просто жёлтый цвет. Давайте теперь сало есть перестанем из-за ассоциативного ряда», — пишет Андрей Д.

Многие пользователи были крайне удивлены тому, что жёлтые костюмы, хоть и с элементами синего, каким-то образом смогли у кого-то вызвать ассоциации с Украиной.

«Ну это уже клиника конкретная у людей, если везде цвета Украины им мерещатся. Экспроприация какая-то получается!» — отметил Артур П.

Сальвадор Дали. Паранойя. 1936,

Некоторые комментаторы отмечают, что костюмы им понравились, а тот факт, что жёлтый цвет есть на флаге Украины, никоим образом не должен лишать нас возможности его использовать.

«Такие прикольные теперь у нас космонавты! Как солнышки! А про сравнение с украинским флагом — это вообще бред. Американский, британский, французский флаг и т.д. тогда все в честь российского триколора окрашены, если следовать данной логике», — считает Любовь М.

Часть людей полагает, что засорённость информационного пространства, которое устроили украинцы, демонстрируя повсюду свой флаг, могла сыграть с западными средствами массовой информации злую шутку.

«Всё дело в том, что украинцы цвета своего флага везде, где ни попадя, пихают, вот поэтому такая реакция у людей. Клиника как раз таки на Украине была, там даже бордюры в жовто-блакитный красили, мосты и даже мусорки. В России, конечно, тоже всякой такой глупостью занимаются, но у нас всегда к этому с юмором относились, а там по серьёзке», — указывает Тима М.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1475-1480

Ряд пользователей указывает на то, что подобные ассоциации — это уже нездоровый диагноз, ведь жёлтый и синий цвета — очень распространённое сочетание.

«Самый прикольный флаг у США. Он очень уж напоминает матрас или тюремную робу. Мы же не будем теперь матрасы на костре сжигать за то, что они Америку напоминают?» — написал Армен С.

«Причём триггер у кого-то именно на Украину срабатывает. Тот факт, что жёлтые и синие цвета используются очень часто, людей почему-то не волнует. Тот же флаг Швеции, к примеру. Или ИКЕА, которая из России уходит, тоже использует такую раскраску. Короче, вы поняли, я надеюсь», — обращается Игнат П.

Нашлись и те, кто отмечают, что российские космонавты не могут заниматься работой против своего государства, потому что их нахождение в космосе является фактическим доказательством мощи российского государства.

«Надо понимать, что шароварные шумеры с космосом вообще никак не пересекаются, так что глупо искать в этом скрытый замысел. К тому же глава «Роскосмоса» занял чёткую пророссийскую и антибандеровскую позицию. Тут глупо искать мятежников», — считает Сергей Н.

Напомним, 19 марта руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщил в официальном Telegram-канале госкорпорации о том, что жёлтые костюмы с синими элементами трёх российских космонавтов, прибывших на МКС, которые ряд западных СМИ воспринял как поддержку Украины, на самом деле окрашены в цвета герба МГТУ имени Баумана, выпускниками которого и являются эти члены экипажа.