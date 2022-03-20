Заявление МИД Китая о намерении сохранить независимую позицию по Украине активно комментируют в сети. Мнения разделились. Если первые благодарят граждан сопредельной страны, то другие предпочитают подождать с выводами до того времени, когда Пекин не на словах, а на деле докажет «правильную сторону». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Единственное государство, которое сохраняет свою неизменную политику», — поделился мнением М.

«Спасибо, товарищи из Китая», — поддерживает Алексей Валерьевич.

«Китайцы тоже люди с твёрдым характером. Молодцы», — соглашается Рамиль Батрудинов.

«У Пекина свои геополитические интересы, и верить на слово, на зная всей подноготной, опрометчиво», — считает Геннадий.

«Делают то, что выгодно своей стране. Выгодно дружить с Россией — будут дружить», — поддерживает Анатолий Коптев.

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Какой «чистенький» и непогрешимый Китай. А вот Россия воюет… Ибо имеет право защищаться», — поделился мнением А.

«Всегда уважала Китай и другие восточные страны за их адекватность. Пускай их больше волнует собственная выгода, но это можно, наверное, назвать здоровым эгоизмом, потому что они никому под кожу не лезут и ни под кого не прогибаются», — отмечает Екатерина Перехраст.

«Китай продолжает торговаться, и с каждым днём его позиция становится всё сильнее. Реальные итоги будут понятны по действиям Китая. Одно ясно, своего товарищи китайцы не упустят», — развивает тему телеграм-канал «Алтайские крайности».

«Абсолютно правильная позиция. РФ предлагала США мирные способы решения, но они застряли в прошлом веке. Что ж, история действительно покажет, кто есть кто», — считает N.

«Не пора бы уже Китаю вернуть дяде Сэму их долговые обязательства?» — спрашивает Александр Зыков.

«Правильные слова великой страны! Приходит время многополярного мира, где не будет гегемона в одно звездно-полосатое лицо!» — поделился мнением Владимир Лушников.

«Америка — это раковая опухоль планеты. Ее метастазы проникли во все организации, от ООН до ЮНЕСКО и прочих», — считает Д.

«Если они будут долго сидеть на берегу реки и увидят проплывающие трупы, то кого они в них увидят, врагов или друзей? Придется им придумывать пословицу под эту ситуацию, иначе никак», — прокомментировал ситуацию в стиле одной из известных стратагем Ilham.

«КНР сама кого хочешь задавит, а в союзе с Россией и Индией их вообще не остановить», — отмечает Ирина Волгина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что позиция Китая в отношении украинского кризиса объективна и справедлива, заявил 20 марта глава МИД КНР Ван И. По его словам, время покажет, что он — на «правильной стороне истории».

Читайте также: МИД КНР назвал позицию Китая по Украине объективной и справедливой