Замдиректора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов назвал срок возвращения западных компаний в Россию.

Владимир Маковский. Не пущу. 1892

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Иностранные компании, объявившие о приостановке деятельности на российском рынке, скорее всего, начнут возвращаться к лету, особенно те, которых могут легко заменить конкуренты.

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Заявление эксперта обсудили в телеграм-канале аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Официальное интернет-представительство президента России Владимир Миловидов

»[Зачем] они здесь нужны? «Рыночек порешал» (с)», — с сарказмом отреагировал «Вторник».

»А давайте их сразу заменим», — призвала Светлана.

«Ну нет уж — ушли так ушли», — отметил Николай.

«Надеюсь, их к тому времени уже заменят», — добавил Dimas.

«Нужно не позволить этим чертям вернуться на наш рынок, такие ненадёжные партнёры нам не нужны», — прокомментировал новость Jeka.

«Уже не надо», — отреагировала Natali.

«Умерла так умерла. Это касается и нашей тусовки, ускакавшей в отпуск, по делам и другой нужде», — отметила Татьяна Л.

«Взад не пущать!!!» — призвал Alexander K.

«Вот только назад нам их не хватало. Вся эта грязь, призванная манипулировать людьми, сбежала сама — просто праздник какой-то. Назад возвращаться необходимо запретить в принципе. Либо своё делать, либо покупать у тех, кто в спину нож не воткнул при малейшем шансе», — написал Igor L.

«Пусть дома остаются», — с сарказмом призвала Galina K.

«Хороший повод их заменить. Мы всё умеем делать сами», — считает Максим Б.

«Не всё, увы», — ответил Максиму Б. Артём Б.

«Да, бананы и мандарины у нас не растут», — ответил Артёму Б. Игнат В.

«Мандарины как раз более-менее. А вот с микроэлектроникой есть определённые проблемы. Со многими видами пластика. Да что там — вот прямо сейчас проблема с отбеливателем для производства бумаги, например. ЦБК предлагают неотбеленную — нет химии», — ответил Игнату В. Артём Б.

«Турки уже предлагают заменить мак (Макдоналдс — О. П.)…» — добавил Иван Д.

«Гнать в шею. Чтобы другим неповадно было», — отреагировала Гала А.

«Да не то чтоб неповадно. Если есть наши компании этого же профиля, то нашим же и отдать это всё», — пишет Алексей Л.

«Уходя — уходи», — призвала Марина Л.

«Нужен закон, запрещающий… возвращение… [тех, кого]… сходу можем заменить. Тех, кого заменить будет нелегко или даже какое-то время невозможно, пусть возвращаются, но с выплатой штрафов в виде заработной платы рабочим и налогов за время простоя, и создать такие условия, чтобы впредь неповадно было», — подытожил Андрей Г.