Заявление директора первого европейского департамента МИД РФ Алексея Парамонова заявил о том, что Москва прорабатывает вопрос применения «ответных рестрикционных мер» на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

»Пора газовую трубу через Украину перекрыть. А то получается, что труба наша, а кормит тех, кто против нас», — предлагает Василий П.

Многие пользователи предположили, что Россия действительно может ударить контрсанкциями по Западу, но пока что внешнее давление сказывается не разрушительным, а скорее наоборот, положительным образом на нашем государстве.

«Знаете, мне кажется, что они сейчас все в шоке пребывают. После всех санкций, в их голове, наш народ уже должен был бы на митингах торчать или вообще Кремль захватывать, а у нас всё с точностью до наоборот. Люди сплотились вокруг власти. Народ увидел, что внешний враг — не выдумка, а реальность», — считает Яна Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад сам начинает трещать, применяя против России свои санкции.

«А надо ли нам вообще какие-либо ответные санкции вводить? Надо подождать, пока они своими санкциями себя сами уничтожают. А там, ближе к осени, можно будет и свои контрсанкции врубить. Что-нибудь по поводу газа, к примеру», — пишет Евгений К.

Часть людей убеждена, что перейди Россия на рельсы самостоятельности и независимости, чтобы уровень благосостояния российского народа при этом рос из года в год, и никакое внешнее давление не будет сказываться на нашей стране вовсе.

«Санкционные меры всегда имеют обратный эффект, и Европа и США хорошо его получают. Особо и делать ничего не надо, просто следует заниматься своей экономикой в новых условиях. А Европа и США пусть рубят окно в Россию. То-то они и места сохраняют в ТЦ, и контракты не расторгают полностью. Ждут отмашки, когда для них случится чёрная пятница. Очевидно, что им непросто всё это даётся. Нам, повторюсь, следует заниматься внутренними проблемами: рынок труда, контроль цен, образование, медицина, технологии. Наладим всё у себя — мы непобедимы», — указывает Ева А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Ряд пользователей указывает на то, что Запад сам разлагается, поэтому с ним даже взаимодействовать не надо.

«Конечно, деграданты Запада и дегенераты Украины в умалишённом припадке обреченно напрягаются в попытках удержать то, что не дано им по определению — правду. Они следуют ложным путем, и он ведёт их в Тартар человечества. Запад и Украина находятся в клоаке. В вонючей, зловонной и смрадной, полностью соответствующей их моральному и духовному развитию. И конечно, всякий, поддерживающий нынешнюю фашистскую западную «демократию» или откровенно нацистскую Украину, дурно пахнет в силу разложения разума его и совести. С такими элементами быть рядом — омерзительно, и разговоры с ними бессмысленны в силу атрофии способностей их к здравомыслию», — написал «Дух Ш».

Нашлись и те, кто уверены, что Запад сильно ошибся, когда рассчитывал разрушить Россию путём развращения её населения.

«Спят и видят, когда Россия загнётся. Только вы, ублюдки западные, не учли одно — мы свою Родину не продаём за кружевные труселя! Ни за доллары, ни за какие коврижки мы этого не сделаем. Вы всё по карману меряете, но забыли о простой человечности. Те, кто свою Родину продали, теперь глотают пыль с ковриков Запада. Мы же этого не хотим. Мы выстоим. Наши деды стояли, наши родители перестройку пережили, мы не изнежены комфортной жизнью. Уж кто-кто, а мы точно выстоим. И у нас есть единство. Мы в России все вместе, мы за Родину. Но вам же этого не понять», — написала Алёна К.

Напомним, 19 марта директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявил РИА Новости о том, что Москва прорабатывает вопрос применения «ответных рестрикционных мер» на самые масштабные в истории санкции со стороны западных стран.