Заявление советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в украинской конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской специальной военной операции, спровоцировало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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"Началось! Пауки в банке зашуршали», — пишет Александр Н.

Многие пользователи заметили, что украинские политики начали грызться, а это означает, что о единстве и монолитности государства под названием Украина говорить не приходится и вскоре специальная военная операция России с успехом завершится.

«Уже стрелки начинают переводить друг на друга. Значит, скоро капитулируют. Либо же друг друга сожрут, и российская армия просто всю Украину займёт», — предполагает Независимый Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что не только Порошенко поспособствовал тому, что российское руководство решило провести спецоперацию на Украине.

«Не надо искать «стрелочников». Если бы виноват был отдельный человек, не было бы тех, кто поддержал майдан в ноябре 2013-го. На ситуацию повлияли несколько факторов в совокупности, в том числе произошедших задолго до развернувшихся сегодня процессов», — уверена Вера С.

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Часть людей полагает, что захватившие Украину нацисты — вот решающий фактор, который привёл к возникновению необходимости начать российскую спецоперацию на Украине.

«Нацики во всём виноваты, которые дорвались до власти на Украине и её военных структур. Не было бы их, не было бы и конфликта. Россия ведь проводит денацификацию, а не деукраинизацию. Тут всё чётко и понятно всем должно быть», — считает Саава Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский куда в большем объёме содействовал нагнетанию ситуации, нежели Порошенко.

«А что, нацистское ОПГ Зеленского и его «папика» — олигарха Коломойского, которые сейчас правят Украиной, не участвовали в создании нацбатов, не спонсировали их, через свои СМИ не сталкивали людей лбами? А может быть, Зеленский не просил чуть ли не каждый день взять Украину в НАТО? А ядерное оружие разве не он хотел получить? Да ладно уж заливать. Даже Порошенко на своём посту подобную жесть себе не позволял, как-то всё-таки держал себя в узде. Эти же вовсе распоясались, утопили Украину в нацистском болоте», — поделился своим мнением Сергей Д.

Нашлись и те, кто отмечают, что обвинения украинских политиков в адрес друг друга приобретают всё более безумный характер, причём ведут они себя ещё более неадекватно.

«Конечно, Порошенко лично заворачивал пули в обертку от конфет и поставлял российским военнослужащим. А еще на заводах «Рошен» выращивал радиоактивных голубей-камикадзе. В какой же бред погрузилась Украина!» — удивляется Олег С.

«Вы, придурки, этого Порошенко в госизмене обвинили! А теперь вам кажется, что он виноват в конфликте? А ничего, что этот Порошенко спокойно по Киеву гулял, с Зеленским встречался. Я напомню — государственный изменник! Кому вы заливаете? Вы сами в своей же лжи запутались», — считает Николай К.

Напомним, 19 марта издание «Украинские новости» опубликовало материал, согласно которому советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что действия экс-президента Украины Петра Порошенко, направленные на закрепление в украинской конституции курса на членство в НАТО, стали одной из причин российской специальной военной операции.