Заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что санкции, введённые против российских бизнесменов, сняты не будут, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Неизвестный автор. Портрет Пьера Мушерона с семьей (фрагмент). 1563

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"Ой, какая печаль для русского народа! Как мы жить-то будем?» — издевается Мария М.

Многие пользователи были крайне удивлены тем, что британский МИД лезет во внутреннюю политику страны и начинает самостоятельно решать, какому бизнесу можно работать, а какой можно притеснять даже без решения суда.

«Суды? Международное право? Демократические принципы? Тьфу, какая гадость! Мы же британцы! Для нас никакие законы не писаны», — пишет Михаил С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания попросту растоптала международное право и свои же собственные суды. Граждане считают, что остров постепенно превращается в рассадник несправедливости и тоталитаризма.

«А ничего, что подобные слова звучат вне судебного заключения? Всё-таки глава МИД — не судья, почему она утверждает, что обвиняемый виновен, до вынесения решения соответствующего органа? Если наших олигархов, к примеру, признают невиновными, то какое право она имеет не снимать с них санкции? На каком основании она это делает? По своему личному усмотрению? Добро пожаловать в тоталитарную Великобританию. Оруэлл предвидел», — поделился своим мнением Николай В.

Policy Exchange Лиз Трасс

Часть людей тем не менее не переживает по данному поводу, потому что российские олигархи, оказавшиеся под британскими санкциями, сами виноваты в том положении, в которое они попали.

«Сколько же больных людей среди великобританской власти!» — отметила Надежда К.

«Триста лет Лондон служил убежищем беглым проворовавшимся банкирам, мошенникам, пиратам, аферистам со всего света и их наворованным капиталам — на том и процветал и горя не знал! То ли будет сейчас, не придется ли нашим олигархам жить на свои кровные, трудовые?!» — задаётся вопросом Виктор Ч.

«А мы справимся с этим недугом. Ничего страшного. Ведь В. В. Путин призывал этих горе-бизнесменов ещё в 2015 году, а потом и в 2018 году, и даже в этом 2022 году, чтобы те быстро возвращали свои капиталы в Россию — их амнистируют. Теперь пусть кусают локти», — пишет Иван Г.

Ряд пользователей указывает на то, что российские крупные предприниматели могли бы работать на Россию, но своим предательством они предопределили свою судьбу.

«Нечего развивать бизнес в чужой стране, когда у тебя есть великая страна. Россия предупреждала олигархов, а теперь спасение утопающих — дело самих утопающих», — считает Marina P.

«Надеемся, что этот факт будет поучительным примером для тех, кто свои деньги — активы держал в Великобритании! Нечего было кормить чужих, будучи тем, кто свои миллиарды сколотил в России», — указывает Марина П.

Нашлись и те, кто переживают за «русских», которые остались за границей и против которых могут развернуться репрессии.

«А родственники вельмож наших вернулись домой из-за бугра? Или их тоже, как активы, под запретом отныне?» — интересуется Олег В.

Напомним, 19 марта министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью газете The Times о том, что санкции, введённые против российских бизнесменов, не снимут. По её словам, это связано с тем, что представители бизнеса из России, проживающие на территории Британии, позволили российскому президенту Владимир Путину «делать то, что он делает».