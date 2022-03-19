Известие о намерении отключить Россию от GPS всполошило социальные сети, но не настолько, чтобы потерять здравый смысл и иронию. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в интернете.

Иероним Босх. Путник (фрагмент)

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«Новостей не было, что американцам голову отключили?» — спрашивает Р.

«Не напугали… У нас ГЛОНАСС есть…» — напомнил Евгений.

«У нас есть система ГЛОНАСС, так что отключайте на здоровье. Все эти меры от вас уже предвидели. Вся геодезия уже давно работает на гибридном оборудовании ГЛОНАСС/GPS. Отключайте на здоровье», — «разрешил» Роман Перец.

«Все современные устройства двухмодульные, не будет GPS сигнала, значит будет определение идти по ГЛОНАСС. Смысл от этих телодвижений?» — напоминает А.

Glonass-iac.ru Спутник системы ГЛОНАСС

«Вспомнился анекдот времён СССР. Командир спрашивает штурмана: «Ты карту не забыл?» Тот отвечает: «Блин, забыл». Командир: «Придётся снова лететь по пачке Беломора!» — смеётся Андрей Сидоров.

«Днём — компас. Ночью — по звёздам», — соглашается Семён Рублёв.

«Введём в школах топографию, молодёжь умнее будет! Деды по всей Европе без GPS прошли и ничего!» — поддерживает Сергей.

«У них фантазия заканчивается! Думают: ну всё, в России будет бунт. А нет! Мы ещё и праздники отмечаем. Просто они плохо знают русских: чем больше против нас, тем мы крепче», — отметила Ольга.

«Следующим шагом запретят Солнце для России?» — спрашивает Светлана.

«Все — капец, заблудимся», — иронизирует Елена.

«Фишка в том, что помимо спутников на земле у GPS есть станции слежения. Если они отключают GPS над РФ, то вся территория РФ становится для GPS «тёмным пятном». Пострадает от этого не только РФ, но и другие страны. Особенно транзитное авиасообщение через РФ. Точность позиционирования всей GPS снизится», — приводит довод Николай.

«Ну вот и ГЛОНАСС пригодился… А то все кричали «зачем оно нам, деньги на ветер, есть же GPS», — соглашается Дмитрий.

«Пусть отключат. Меньше слежки будет. Спасибо большое, одна польза от вас», — обратился в адрес авторов санкций Сергей.

«Пускай отключают. Только мы тогда не виноваты, если потерявшие навигацию ракеты, начнут на пендосию падать», — иронизирует Глеб.

«Значит спутники GPS, принадлежащие США, должны быть убраны с орбиты над Россией, в противном случае будут сбиты. ГЛОНАСС для США тоже не будет работать, нигде, точка», — рассуждает Алексей Петров.

«США остались без космоса: МКС полностью под нашим контролем, мы контролируем весь космос, чего не скажешь о США! А они нам угрожают отключением того, чем мы уже давно не пользуемся!» — развивает тему Антон Новиков.

«Штаты всё глубже роют себе могилу своими же руками… Мы-то вывезем, заместим! А вот остальные задумываются уже! О своей будущей самостоятельности и независимости от штатов», — поделился соображениями НГ.

«Я удивляюсь, люди, вы хоть принцип работы понимаете? Устройства ловят сигнал от спутников пассивно, спутники излучают сигнал постоянно, и это не какой-то кодовый сигнал, а обычный бип-бип (чуть сложнее), устройство получает эти бип-бип и вычисляет расстояние до спутников, дальше простейшая триангуляция внутри устройства внутренним «калькулятором», и всё.

Чтобы выключить gps, нужно отключить эти бип-бип, а этими спутниками пользуется весь мир, то есть отключить их отдельно для России невозможно, скорее всего эта новость чей-то вброс, рассчитанный на малограмотность обывателей», — поделился Евгений К.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что США рассматривают возможность отключения России от спутниковой навигационной системы GPS, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в ходе визита в Ракетно-космический центр «Прогресс» 19 марта.

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