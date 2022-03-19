Призыв украинского президента Владимира Зеленского, мол, настало время начать обсуждение «восстановления целостности» страны в диалоге с российской стороной, вызвало недоумение в Сети. Некоторые люди усомнились в его дееспособности, а некоторые откровенно не понимают: как из юмориста получился фашист? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Восстанавливать целостность? Так этим и занимается российская армия!» — отметил Алексей Старшов.

«Какая целостность, Зеленский, ты уже навосстанавливал на Донбассе целостность, да… Для бандеровцев другое время пришло», — подтверждает Дмитрий Бобков.

«Что он курит или нюхает? Это результат деятельности биолабораторий?» — иронизирует Людмила Дедюхина.

«Бедный, совсем закусывать перестал», — соглашается Антон Громов.

«Целостность ума ему не помешало бы восстановить, его слова говорят о бесполезности переговоров», — считает Анастасия Омельченко.

«Новый приход у зелика, вы не понимаете, он терминатор. Ну слов нет просто, пока не уничтожит всю свою страну, не успокоится», — заметила Марина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шут гороховый

«Зеленский наверное имеет в виду целостность Украины в составе России, просто стесняется сказать», — пояснила Людмила Джатиева.

«Самим украинцам слушать его не надоело? Слова с делом расходятся», — спрашивает Ольга Терновская.

«Такое чувство, что он в другой Украине живёт. У тебя там бои чувак, щас бы мир установить для начала», — отмечает Виктория Ларионова.

Были и те, кто высказался в отношении Зеленского весьма жестко.

«Кровавый клоун, просрал свою страну», — поделился мнением Михаил Скобелев.

«Негодяй кровавый. Присядь пока на стул — электро. Без тебя справятся», — развивает тему Дмитрий Кузнецов.

«Сколько же этот демон будет топтать землю? Пешка и трус… на твоей совести все погибшие и ни в чём не повинные люди», — обращается к Зеленскому Лилия Самохина.

«Как из юмориста получаются фашисты? Ведь абсолютно ему не жалко своих же. Кровавый Вовик», — недоумевает Татьяна Шехина.

«Зеленский — медийный фрик, как и Байден, по этому его «война» это картинки о перемогах и развод дурачков. Впрочем это работает на мельницу информационной войны, за это платят реальные деньги, набивая карманы таким клоунам, но страдает от этого простой народ, который используют как объект как медиакартинки, даже реально расстреливая гражданские кварталы украинских городов из украинской реактивной артиллерии», — напомнил Сергей Романчук.

«Это какой же нацией надо быть, чтобы выбрать такого «президента»?! Слабый, истеричный, с бегающими глазками, манерами, как у девки… Куда смотрели? На американцев с президентом — энцефалопатом? Но там не самая свежая солянка с такими толерантными извращениями, что уж славяне генетически принять не могут. А тут что? Морок, расстройство сознания, массовое имяреченье?!» — рассуждает Елизавета Каграманова.

Весьма показательно, что схожие комментарии по данной теме в социальных сетях пишут сами украинцы.

«Не верьте все слухам и фейкам, что все украинцы против русских, они ждут русские войска как освободителей от этой бандеро-нацистской власти, просто многие боятся вслух сказать, многие боятся говорить на русском языке, их могут продать тем же нацистам или националистам, им в голову целых 14 лет забивали, что Россия это враг, не думайте плохо об этом народе, они заблудшие овцы, все равно мы единая славянская нация, несмотря ни на что.

Как дети не могут нести ответственность за ошибки родителей, так и народ не может взять вину за алчность, бездушие мерзких, жалких людишек, которые готовы продать все и всех. Россия, мы с вами!» — поделилась мнением Александра Ревальди.

«В мире есть две борющиеся между собой стороны: добро и зло. Добро должно быть с кулаками. Поэтому Россия, как духовный оплот мира, в итоге победит. И победит ложь, и победит все недоразумения в мире.

Не даром православные старцы говорили: «Из России придет возрождение мира… Поэтому никакие Зеленские — ставленники Запада и другие не выиграют. Наше дело правое. Нам необходимо убрать с нашей территории, с окраины Руси всю западную нечисть. Так как Запад постоянно зарился на наши земли, на наши недра и так было и есть, приходится обороняться. Россия, вперёд!» — поддерживает Антонина Соловьева.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление с признанием о том, что уже настало время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины президент Владимир Зеленский сделал в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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