Заявление президента России Владимира Путина в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем о том, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая всё новые нереалистичные предложения, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Рембрандт. Синдики

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«Ну, собственно, как назвать человека, который по своей нелепой прихоти пытается выторговать себе условия поприятней, пока его мирные граждане гибнут под обстрелом своих же войск? Без комментариев», — написал Олег И.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент правильно оценивает ситуацию, ведь многократные попытки договориться с Киевом, к примеру, по поводу открытия гуманитарных коридоров для вывода мирного населения, в итоге оборачивались нарушением украинский стороной своих обязательств.

«Верно. Киев конкретно так имитирует переговорный процесс. Ему хочется затянуть бои, чтобы количество сопутствующих жертв росло. Это сильно влияет на мнение западного обывателя», — уверен Владимир Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что разговаривать с Киевом не имеет смысла, он попросту не держит своё слово. А это значит, что специальная военная операция должна продолжаться вплоть до успешного её выполнения, пишут граждане.

«Только полная и окончательная капитуляция нацистской Украины. Никаких больше переговоров!» — призывает Людмила Г.

«Чем ближе полный конец террора, тем громче кричит террорист. После вскрытия факта о лабораториях им уже никуда не деться от правосудия. Ни им, ни их хозяевам. Скоро будет трибунал», — уверен Савва Г.

«На украинской стороне разговаривать не с кем. Минские договоренности привели к тому, что пришлось договариваться силой. Всё, игры закончились. Никаких переговоров, никаких компромиссов. Только победа над нацистами, их полное уничтожение и демилитаризации Украины», — указывает Адам Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Часть людей полагает, что с официальным Киевом ни о чём не договориться, ведь власть на Украине перехватили неонацисты.

«Да какие там переговоры? О чём? С кем? С пародией на президента, который ничего не решает? Или с переговорщиками, ряды которых редеют, потому что их в Киеве казнят? Ничего Украина не может дать России. Ей просто нечем крыть наши карты. Поэтому они оттягивают неминуемое. Но перед смертью не надышишься, как известно», — отмечает Евгений У.

Ряд пользователей указывает на то, что России ни в коем случае нельзя доверять бандеровским садистам.

«У них восемь лет было, чтобы остановить войну в Донбассе. Теперь нам надо идти до конца ради героев, которые жизни свои отдали. Никакие переговоры нам не нужны, даже противопоказаны. Только безоговорочная капитуляция Украины. Иначе вновь наступим на свои грабли (Хасавюртовские соглашения)», — считает Дима К.

Нашлись и те, кто всё-таки не оставляют надежды на то, что России удастся уговорить Киев дать мирному населению возможность покинуть территорию, на которой идут активные боевые действия.

«Путин не говорит о том, что на переговорах Россия пойдёт на уступки. Переговоры нужны просто для создания гуманитарных коридоров, чтобы мирное население могло покинуть зону боевых действий. К сожалению, Киев использует эти договорённости лишь для передислокации своих нациков, а мирных жителей никуда не выпускают и используют в качестве живого щита», — пишет Анастасия О.

Напомним, 18 марта на сайте президента Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой между российским лидером Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, в ходе которого президент России отметил, что киевский режим стремится затянуть переговоры, выдвигая всё новые нереалистичные предложения.