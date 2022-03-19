Решение главы Чечни Рамзана Кадырова ответить президенту США Джозефу Байдену, назвавшему российского лидера Владимира Путина «военным преступником», указав на то, что американский президент — маньяк, который возомнил себя мировым жандармом и «буквально наслаждается хаосом в других регионах», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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«Для американских президентов в аду отдельный котёл кипит», — считает Дмитрий И.

Многие пользователи согласились с главой Чечни в характеристике, которую он дал президенту США.

«Кадыров дал правильное определение Байдену. Более того, там все американские президенты — это кровавые маньяки. Там клейма негде ставить. За исключением разве что Трампа, который оказался самым адекватным из всех, несмотря на манерное поведение», — написал Максим Щ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Некоторые комментаторы отмечают, что Кадыров — один из немногих, кто называет вещи своими именами.

«Кадырову респект! Он очень точно и при этом тонко описывает ситуацию всегда. Может, видимо, себе позволить называть вещи своими именами», — отмечает Любовь М.

Часть людей полагает, что на маниакальную сущность Байдена указывает его убеждённость в правильности совершаемых им действий, включая бомбёжки мирного населения Белграда, к которым он призывал.

«Это в природе Америки. Они несут якобы мир, а когда доносят, то тогда все плачут. Байден пытается самоутвердится за счёт унижения других стран, при этом уверяет всех, что делает это во имя мира. Бесполезно что-либо втирать Байдену, все мерзости он делает только потому, что он свято верит в то, что «несёт мир», хотя это оборачивается смертями тысяч людей. Настоящий неадекватный маньяк. Тут с Кадыровым я полностью согласна», — написала Екатерина Л.

Ряд пользователей указывает на то, что, к сожалению, не так много стран пытаются сопротивляться маниакальной политике Соединённых Штатов.

«Все европейские страны знают о зверствах США, но вынуждены терпеть, иначе США и их накажут», — поделился своим мнением Виталий Ч.

Отдельные комментаторы считают Байдена не маньяком, а скорее крайне циничным политиком, готовым на всё ради своих собственных интересов.

«Да не наслаждается он текущим положением. Это чисто бизнес и ничего личного. Война выгодна Соединённым Штатам Америки, поэтому они по всему миру и несут демократию с помощью бомб. Если бы они могли достичь гегемонии за счёт высаживания цветов, то весь мир, я думаю, цвёл бы и пахнул», — предполагает Константин У.

«Байден — не маньяк, он медийный фрик и коррупционер, чего нельзя сказать о Зеленским. Тот в наркотическом бреду может делать совершенно неадекватные действия», — пишет Сергей Р.

Нашлись и те, кто указывают на то, что Байден далеко не самостоятельная фигура, а значит, самый настоящий маньяк тот, кто стоит над американским президентом и дёргает за ниточки.

«Байден не маньяк, он Петрушка. Маньяк тот, кто им руководит. Сам же он уже не в состоянии соображать. Вот вам итог «демократических» выборов каждые четыре года. Один другого хуже, причём из года в год», — указывает Анна Ч.

Напомним, 18 марта глава Чечни Рамзан Кадыров ответил в своём Telegam-канале президенту США Джозефу Байдену, назвавшему российского лидера Владимира Путина «военным преступником», отметив, что американский президент «буквально наслаждается хаосом в других регионах». Кадыров охарактеризовал Байдена как маньяка, который возомнил себя мировым жандармом и позволяет себе «давать оценку нашему президенту».