Информация о том, что доступ к видеохостингу YouTube якобы может быть заблокирован до 28 марта, всколыхнула интернет-сообщество. Граждане выразили своё отношение к этому 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

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«Давно пора. Они внаглую без причины банят наши каналы уже какой год. Работают в интересах американской пропаганды, ни с кем особо не считаются», — отмечает Александр К.

Многие пользователи пришли к выводу, что ограничение доступа к YouTube будет справедливой мерой в отношении видеохостинга, позволяющего себе проводить политику дискриминации в отношении России.

«Правильное решение. У нас есть «ВКонтакте», Пора закрывать вражеские соцсети, это мусор. Учитывая, что YouTube блочит российскую точку зрения и позволяет дерьму распространяться, т. е. он стал выполнять политический заказ англосаксов, то его надо убрать из нашего информационного пространства», — считает Алексей С.

Некоторые комментаторы оказались расстроены, узнав о перспективе лишиться доступа к YouTube — сайту, на котором они черпали для себя полезную информацию.

«Лучше бы доступ к «ТикТоку» ограничили. На YouTube много полезного и интересного контента. К тому же это самая большая площадка. Будет жаль, если уберут», — поделился своим мнением Виталий С.

«Это во многом образовательная площадка, с доступом к информации от различных, в том числе и иностранных, источников. Все обучение графическому дизайну, программированию и прочему начинается с YouTube», — указывает Анастасия М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Часть людей считает, что блокировка YouTube если и произойдёт, то только вынужденно, потому что руководство данного видеохостинга безосновательно удаляет российские каналы, запрещая распространяться альтернативной западной точке зрения.

«Собралась куча людей, блин, совершенно не понимающих, что YouTube сам, помимо того, что блокирует российские каналы, не относящиеся даже к политике (к примеру православные), так ещё и перекрыл все возможные способы заработка на своей платформе для российских блогеров. Люди, ютуберы работаю не за спасибо, они сами постепенно уходят с этой площадки из-за отсутствия дохода. Ищите ваших блогеров в Rutube. Никуда они от вас не денутся», — написал Ваня Р.

Ряд пользователей указывает на то, что люди зря переживают, потому что блогеры никуда не денутся, они продолжат заниматься своим делом, но уже на других сайтах.

«Все русскоязычные контентмейкеры уже перешли на отечественные рельсы. Либо же кто-то предпочёл западную, но альтернативную «ютубу» площадку. Короче, все нашли выход из сложившейся ситуации. А YouTube сам нарывается, блокирует российские каналы. С какой целью? Чтобы вас взбаламутить, когда Роскомнадзор справедливо закроет доступ к сайту. Думайте головой уже, хватит быть безмозглыми овечками», — призывает Дмитрий М.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия сможет предоставить своим гражданам видеохостинг по качеству не хуже, чем злополучный YouTube.

«Да и какая разница? У нас есть все возможности и ресурсы, чтобы создать ресурс не хуже, а во многом даже и лучше! С каких пор мочить монополистов стало плохим занятием?!» — задаётся вопросом Тимур Т.

Напомним, 18 марта РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на свой собственный источник, который утверждает, что доступ к видеохостингу YouTube может быть заблокирован до 28 марта. Причём собеседник не исключает, что сайт может быть заблокирован внезапно.