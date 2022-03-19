Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему ситуации вокруг Украины, состоявшийся по инициативе французской стороны, вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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«Макрон звонит по телефону доверия, хочет получить психологическую помощь перед выборами, на которых он, видимо, не победит», — шутит Мария В.

Многие пользователи считают, что такая настырность со стороны европейских лидеров напрочь уничтожает миф о якобы изоляции России от мирового сообщества.

«А говорили, что Россия в изоляции и с Путиным никто общаться не хочет. Телефон в Кремле просто разрывается», — заметила Елена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что нет ровным счётом никаких догадок насчёт того, что ещё такого можно объяснить французскому президенту, чтобы он наконец уяснил позицию России по украинскому вопросу.

«В очередной раз. А Макрон глуповат, если с первого раза не дошло. И заметьте, они звонят Путину по собственной инициативе чуть ли не каждый день. Это такая изоляция? Видать, изоленты всё же не хватило. Мне кажется, что Путин трубку только лишь из вежливости поднимает. Что им можно сказать, если всё было сказано ранее раз десять?» — задаётся вопросом Святослав С.

Часть людей полагает, что Франция как гарант Минских соглашений не смогла убедить Зеленского выполнить требования договора, поэтому посредник из Макрона теперь так себе.

«Макарон омерзителен. Злобный и лживый фашист. Он всё знает об Украине, о Зеленском и всё равно потакает нацистскому режиму. Зачем Путин с ним общается? Какое отношение Франция вообще имеет к взаимоотношениям между Россией и Украиной, кроме тех Минских соглашений, которые Киев так и не выполнил?» — интересуется Павел Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Ряд пользователей указывает на то, что Россия должна довести спецоперацию на Украине до её успешного завершения и не идти ни на какие соглашательства со странами Запада.

«И Макрон, и Шольц, и другие европейские лидеры хором уговаривают Путина закончить спецоперацию. А что они взамен обещают? Что санкции тут же снимут? Ну уж нет, им веры больше не будет! Опять начнут накачивать остатки Украины вооружением, снарядами и военспецами. Да и какая нам польза от снятий санкций, особенно если наши войска добьются полного освобождения Украины от нацистов? Не это ли наша мечта? Идти до западных границ! Полная капитуляция Украины! Вот наши условия!» — написала Людмила Г.

Нашлись и те, кто уверены, что Макрон звонит Путину с одной-единственной целью — поднять себе рейтинг.

«Макрону глубоко наплевать на Украину. Ему, наоборот, в радость, что там буча началась, теперь не надо будет Зеленскому кредиты обещанные выдавать. А сам он всего лишь пиарится, пытается важным казаться, с самим Путиным общается! Ого-го! Не боится! Всё просто, у него на носу выборы, а поддержка среди населения не особо большая. Вот и пыжится, как может, в каждой бочке теперь затычка», — отмечает Светлана П.

Напомним, 18 марта на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг Украины. Отмечается, что общение состоялось по инициативе французской стороны.