Сообщение Министерства финансов России о том, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, что говорит о дальнейшем обслуживании Российской Федерацией своего госдолга, несмотря на замораживание значительной части резервов российского Центробанка, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

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«Ланнистеры всегда платят по счетам», — шутит Вячеслав С.

Многие пользователи были удивлены, ведь Запад всем своим видом демонстрировал свою стойкую позицию, согласно которой российские деньги должны быть заморожены, в результате чего Россия не сможет расплатиться по долгам и наступит дефолт.

«Упс! И как так вышло? Кто бы мог подумать, что опять мир поддержал Украину не на полную, а так, на полшишечки», — пишет Константин К.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на поддавки, в которые играет с Россией Запад, по госдолгу не надо ничего платить, покуда этот самый Запад не разморозит резервы российского Центробанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Я не понял. То есть на нас все санкции наложили, а мы ещё и платить за них должны? А не офигели ли они? Раз уж нас обложили санкциями, нужно обнулить все внешние долги!» — поделился своим мнением Руслан Б.

«Да не надо им платить, пускай забирают с замороженных счетов. По факту это наши деньги, которые искусственно удерживаются и не допускаются к использованию», — отметила Eva S.

«Какая нам разница? Даже если был этот злосчастный дефолт, он бы никак не повлиял на российских граждан. Это искусственный дефолт, по факту у России деньги есть», — отмечает Алиса М.

Другие же, наоборот, считают необходимым пользоваться моментом и обходить препятствия, которые выстраивают перед Россией западные страны.

«Получается, что иностранные банки приняли оплату России, хотя наложили на неё максимальные санкции и даже запретили ей валюту покупать? Поддерживают, значит, курс России на независимость? Ну, молодцы», — считает Игорь К.

«Хорошо, что у нас долгов не так много. Так бы нас крепко схватили за одно место. А получается, что даже с половиной арестованных счетов у России есть возможность расплачиваться, согласно взятым на себя обязательствам. Опять Запад оказался провёрнут вокруг пальца», — поделился своим мнением Алексей Г.

Часть людей полагает, что России пора переходить от экономической обороны в соответствующее наступление.

«Хотели искусственно Россию в дефолт ввести, но не получилось? Что там с Западом случилось? Почему ошибка за ошибкой? Нам, конечно, радостно, но тенденция пугает. Понаберут на руководящие должности людей по объявлению», — написал Сергей Х.

«Надо принимать контрмеры. Раз они пытались загнать нашу экономику в искусственный дефолт, то мы тоже должны создать им подобные условия. Нельзя всё время лишь отбиваться. Нужно переходить в контратаку», — считает Павел Е.

Напомним, 17 марта на сайте Министерства финансов России была опубликована информация, согласно которой платёжное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено. В результате, несмотря на замораживание значительной части резервов российского Центробанка, Россия не испытала проблем с обслуживанием госдолга.