Заявление кандидата в американский Конгресс в штате Вашингтон и бывшего спецназовца Джо Кента о том, что американские политики вместо того, чтобы призывать Украину к дипломатическому решению конфликта, наоборот, лишь подталкивают украинскую элиту к продолжению боевых действий, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 марта в социальной сети «ВКонтатке».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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Политик в США, который имеет прямое отношение к американским силовым структурам, не стал отмалчиваться по поводу крайне сомнительной деятельности руководства его государства в вопросе взаимодействия с Украиной. На его взгляд, американская внешняя политика на Украине лишь подогревает и без того горячую ситуацию, заставляя украинские власти продолжать убийства.

«Мы толкаем Зеленского вперёд и ведём их всех по пути к продолжению бойни, вместо того, чтобы подталкивать их на дипломатический путь», — заявил Кент.

Но не страдания украинских жителей тревожат сердце кандидата в Конгресс США, а тот факт, что американские политики используют фактор Украины лишь для отвлечения внимания от внутренних проблем в Соединённых Штатах.

«Это же замечательный отвлекающий манёвр, чтобы люди не замечали нынешний политический кризис», — убеждён экс-спецназовец.

Такое мнение американского политика не могло оставить равнодушными интернет-пользователей. Граждане решили высказать свою точку зрения на данный вопрос.

«Байден и Конгресс Америки плевали на украинский народ. Они мутят воду в своей стране. В этом деле любые методы хороши», — написал Ян У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«А что американцам ещё остаётся. За последний год мы стали свидетелями падения гегемона. Байден умудрился сдать так много позиций США, что о дальнейшем величии Америки говорить не приходится. Естественно, в бой пошли информационные технологии, чтобы американский житель связывал экономические трудности в США с какими-то там украинцами, русскими, китайцами, северокорейцами, марсианами и т. д. Манипуляции старые и всем известные, но проверенные и, видимо, эффективные», — считает Александр М.

«Так и есть, но у всякого шоу есть конец. Посмотрим на реакцию зрителей, когда экран потухнет», — пишет Say B.

Некоторые комментаторы засомневались в том, что такая резкая критика в отношении политической элиты Америки не позволит Кенту попасть в Конгресс США.

«С такими взглядами он в Конгресс не попадёт, там правду не любят», — отмечает Анка М.

«Ничего ему не светит в этом Конгрессе. Там сейчас только подпевалы Байдена могут силу получить. Может быть, когда к власти придут республиканцы, тогда что-то изменится, да и то сомнительно. Те же республиканцы будут обвинять во всех бедах Россию и Украину. Очень уж это удобно», — поделился своим мнением Павел И.

Другие же, наоборот, уверены, что Кент всё правильно рассчитал и сможет стать членом Конгресса за счёт своего популизма.

«Чего только ни наговоришь, лишь бы попасть в Конгресс», — написал Alex I.

«Популист. Может быть, ему это позволит прорваться в Конгресс. Вот только изменить он там всё равно ничего не сможет. В США лишь иллюзия демократии. Там царит тоталитаризм демократов», — пишет Олег Е.

Напомним, 17 марта кандидат в американский конгресс в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент завялил в эфире Fox News о том, что американские политики вместо того, чтобы призывать Украину к дипломатическому решению конфликта, наоборот, лишь подталкивают украинскую элиту к продолжению боевых действий.