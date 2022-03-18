В Москве 18 марта на Поклонной горе прошел концерт в поддержку президента России Владимира Путина и российской армии. Мероприятие было приурочено к годовщине возвращения Крыма в состав России и собрало огромное количество граждан. Американские интернет-пользователи обсудили событие в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Эти санкции только укрепили людей и подтолкнули их уважать своего лидера. ХАХАХА», — пишет @Ryurkands.

«Западные санкции работают, вот только не так, как ожидалось. Лол», — отмечает @tannkka.

«Только представьте, как эти санкции объединили русских людей против Запада. Мы так упростили Путину жизнь», — указывает @GarciaaaNate.

«Я подозреваю, что все статьи о том, что Россия поворачивается против Путина, были ложью», — комментирует @TrenUltra.

Алексей Колчин ИА REGNUM «За Россию!»

«Боже, благослови русских и разбуди западных овец», — призывает @MonchiataYap.

«А CNN вот такой заголовок сделает: в России разрастаются очереди за продуктами на фоне санкций, введенных миролюбивыми нациями», — иронизирует @HHuntsmanWrites.

«А вот и результат санкций», — смеется @themood2020.

«Интересно, что западные СМИ об этом не пишут. Да здравствует Россия», — поддерживает @based_yusuf.

«А мне некоторые бездари указывали, что санкции настроят население против своего лидера. Такого никогда не случается. Санкции только больше злят мирных людей и настраивают их против Запада. То же самое случилось с Ираном», — напоминает @mytwitac35.

Напомним, что в марте 2014 года почти 97% принявших участие в референдуме в Крыму поддержали присоединение полуострова к России. Крым и Севастополь стали 84 и 85 субъектами Российской Федерации.