Годовщину воссоединения с Россией широко отмечают в Крыму и Севастополе 18 марта — ровно восемь лет назад Крымский полуостров стал российским не только по духу, но и юридически.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

Крымский сегмент соцсетей пестрит поздравлениями, радостью и надеждой на скорое освобождение от нацистов соседей — жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Уррааа… это счастье!» — написала Анютка И.

«Праздничный! Праздник! Сегодня День воссоединения Крыма! С Россией!» — радуется другой пользователь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

«Мне кажется, я поминутно помню эти дни! С праздником!» — написала Ольга М.

«Жалко, что за 8 лет в моей Евпатории не сделали даже дороги. С праздником!» — сетует Ольга П.

«Красиво у вас там. Есть проблемы, но не критично. Такая реконструкция набережной масштабная. Всё сделается», — ответила Марина И.

«Слезы на глазах. Спасибо за мирное небо», — поддержала Татьяна В.

«Дорогие крымчане! С праздником вас! Преклоняюсь перед вашим мужеством и смелостью! То, что Ввы в 2014 году пережили… врагу не пожелаешь. Низкий вам поклон. С уважением из Санкт-Петербурга!» — написала Ирина К.

«С праздником, дорогие крымчане-россияне! Za правду, za Родину, za В. В Путина!!!» — написал Александр Ш.

«Да, Россия — пружина, которую долго сжимали. Что будет, когда она распрямится окончательно, какая сила в ней заложена и каким будет эффект этого действия — миру предстоит узнать в ближайшее время. Наш великий полководец Александр Васильевич Суворов сказал однажды: «…Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы — русские! С нами Бог!» А сегодня давайте улыбнёмся, в суете праздничного, выходного дня на полустрове, услышав по радио: «…в Челябинске снег, в Санкт-Петербурге дожди, в Крыму и Севастополе — солнечно, Крымская весна… » — написал Сергей В.

Пресс-центр администрации Баранула «Крымская весна» в Барнауле. Митинг

«Восемьлет назад многим было страшно, никто не мог предсказать, чем все закончится… каждый, кто выступал за присоединение Крыма к России, для Украины был сепаратистом, и его ждала бы уголовная статься. Вы не побоялись взять ответственность и возглавить наш народ. Спасибо вам за это!» — обратилась к главе Крыма Надежда В.

«Дорогие! Вспоминаю, и плакать хочется, когда я голосовала в роддоме, вся скрючившись от боли после кесарева, за Крым, за свободу, за Россию!» — вспоминает Анна Ш.

«Мы вернулись в наш родной, уютный дом!!! Здесь тепло, спокойно и безопасно! Здесь нас любят и берегут! Крым — Россия навсегда!!! Спасибо!!!» — написала Юлия В.