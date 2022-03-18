ООО «Умные Решения», а также Дозорцев Алексей Викторович обратились в Симоновский районный суд г. Москвы с иском к ООО «Регнум», ООО «ГУГЛ», ООО «Яндекс» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Заявленный иск 22.09.2021 г. судом был частично удовлетворен. Поводом для подачи иска стал материал «Российский бренд детского питания атаковали украинские рейдеры?».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

На незаконное решение Симоновского районного суда г. Москвы ООО «Регнум» через этот же суд подало апелляционную жалобу, а также кассационную жалобу на ранее вынесенное Симоновским судом определение, которым суд отказал в передаче дела о защите деловой репутации юридического лица на рассмотрение в арбитражный суд. После подачи жалобы найти концы дела уже не представляется возможным.

13.01.2022 г. дело вернулось из кассационного суда общей юрисдикции в Симоновский районный суд г. Москвы. У суда первой инстанции не было законных препятствий для дальнейшего направления дела в суд апелляционной инстанции. Никакой информации о направлении апелляционной жалобы в вышестоящий суд не поступало. Дела в канцелярии Симоновского суда нет, ознакомиться с ним не возможно. Как сообщили в канцелярии суда, дело находится у судьи. На звонки помощник судьи не отвечает, в здание суда из-за карантинных мер допуска нет. На сегодняшний день шесть месяцев прошло с момента обжалования решения суда, жалоба на незаконное решение судом не направлена в вышестоящую инстанцию, сроки для обжалования решения истекли. С текстом Определения Симоновского районного суда сторонам ознакомиться суд не предоставляет возможности, дела нет в канцелярии, судья держит дело у себя и не выдает его.

Simonovsky.msk.sudrf.ru Симоновский районный суд г. Москвы

Председателю Симоновского суда г. Москвы направлено официальное обращение с просьбой предоставить информацию о движении апелляционной жалобы. Также в адрес суда направлено обращение с просьбой предоставить копии судебных актов, в том числе определение суда первой инстанции, вынесенное в момент отсутствия дела в суде. 21.12.2021 г. , в день вынесения Симоновским районным судом определения по делу (содержание его сторонам неизвестно), это же дело рассматривал кассационный суд. Возникает законный вопрос: так в каком же именно суде в этот день находились материалы дела?

В целях получения достоверной информации о движении апелляционной жалобы и ознакомления с тестом определения суда подано заявление об ознакомлении с материалами дела в электроном виде, однако доступа к материалам дела суд до сих не предоставил.