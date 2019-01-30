Российский бренд детского питания атаковали украинские рейдеры?

Москва, , 13:40 — REGNUM Тройка судей Десятого арбитражного апелляционного суда под председательством судьи Андрея Терешина 5 февраля должна поставить точку в деле о попытке захвата имущества одного из крупнейших производителей детского питания — группы компаний «Сивма», работающей под брендом «Бабушкино лукошко». 12 ноября прошлого года Арбитражный суд Московской области признал фиктивной смену собственника крупнейшего актива холдинга — завода детского питания «Фаустово». В результате нее единственным акционером предприятия стал его бывший завхоз, а впоследствии гендиректор Владислав Тарасьян, действия которого чуть не привели к ликвидации организации.

На решение была подана апелляция. Пока ждали ее назначения, выяснилось: известная на всю страну российская компания оказалась в эпицентре атаки не просто обиженных компаньонов. Судя по всему, в нападении замешана целая банда профессиональных украинских рейдеров, которая по меньшей мере четыре года отжимает активы российских компаний.

История с «Бабушкиным лукошком» с одной стороны проста, а с другой не так примитивна. Вошедший в девятку лучших производителей детского питания страны — пюре, соков, чаев, — холдинг из 30 предприятий оказался под угрозой развала в 2016 году. Тогда в отсутствии уехавшего за границу по делам президента группы компаний «Сивма», владельца «Бабушкиного лукошка» Василия Лабзина Владислав Тарасьян переписал все акции завода «Фаустово» в подмосковном поселке Белоозерский на себя, внес запись в реестр акционеров, а заодно продлил свои полномочия в качестве генерального директора.

«Тарасьян по сути похитил акции, так как не было никакой сделки по их отчуждению в его пользу, он просто внес запись в реестр акционеров, тем самым получив контроль над компанией», — прокомментировал случившееся адвокат Роман Кандауров, представляющий интересы группы компаний «Сивма».

Почти сразу акции завода были перепроданы дважды: в первый раз некоему гражданину Белоруссии Коломийцу, а второй — Милюковскому, который запустил процедуру ликвидации компании.

В 2017 году у холдинга вдруг «всплыл» долг в 550 млн рублей по векселям: якобы в 2013 году ценные бумаги выпустило ООО «Торговый дом Слащева», одна из компаний «Сивмы». Выходило так, что она оказалась должна деньги ОАО «Завод детского питания «Фаустово» за поставку продукции. Поручителем по бумагам якобы стала еще одна дочерняя фирма — ООО «СТК-С» в лице ее гендиректора Сергея Ставского.

Тарасьян продал ценные бумаги стоимостью в полмиллиарда рублей за один миллион рублей гражданину Украины Сергею Колесникову. При этом, по словам Кандаурова, на самом деле Колесников ни рубля не заплатил, а деньги перечислил лишь после заявления о махинации в полицию. Колесников подал в Хамовнический суд Москвы иск к «Торговому дому Слащева» и «СТК-С». Там он потребовал, чтобы ответчики выплатили ему уже 562 миллиона рублей, включая проценты и пени. 7 сентября 2018 года суд отклонил иск гражданина Украины.

В Арбитражном суде Подмосковья была оспорена запись в реестре акционеров завода детского питания «Фаустово», проставление авали на векселях, а также продление полномочий Владислава Тарасьяна как гендиректора предприятия. Все иски суды удовлетворили. В частности, была признана незаконной смена собственника акций завода «Фаустово». На 5 февраля назначена апелляция на это решение.

Были поданы и заявления в полицию, в результате чего Следственная часть УВД по ЦАО возбудила сразу два уголовных дела. Одно — по факту покушении на мошенничество на сумму 550 млн рублей (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ), в связи с использованием поддельных векселей, второе — в отношении Владислава Тарасьяна за хищение акций завода «Фаустово» стоимостью не менее 24,4 млн. Действия экс-завхоза следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества организованной группой, в особо крупном размере).

Жалобы на задержки по делу были направлены в Общероссийский народный фронт (ОНФ), генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и руководству прокуратуры Москвы. В них представляющий интересы ГК «Сивма» адвокат Роман Кандауров просит забрать дело в отношении Тарасьяна из МВД и передать для расследования в СК. По мнению адвоката, в действиях подозреваемого помимо мошенничества, есть признаки преступлений статьям УК «Фальсификация реестра владельцев ценных бумаг» и «Фальсификация решения общего собрания акционеров или решения совета директоров» (ст. 170.1 и 185.5 УК РФ). Их расследование отнесено к компетенции СК. Также основанием для передачи в СК является общественный резонанс, ситуацию осветили многие СМИ.

На допросах у следователей один из обвиняемых Сергей Ставский сообщил, что подписывал документы задним числом и обвинял бывшего гендиректора «Торгового дома Слащева» Александра Поленякина. По мнению руководства «Сивмы» гражданин Украины Сергей Колесников входит группу профессиональных рейдеров, действующих под прикрытием «Юридической компании «Умные решения». Ее услугами, судя по всему, и воспользовался Поленякин. В корпоративных войнах оказались замешаны уроженец Львова Роман Романов и юристы Василий Мацуков и Михаил Гаврюшин.

На счету этой команды, не считая «Лукошка», еще по меньшей мере два рейдерских захвата на миллиарды рублей: отъем бизнеса у заслуженного строителя России Анатолия Колычева и банкротство Мариинского спиртзавода в Ростове-на-Дону Натальи Бажутовой.

О захвате группы компаний Колычева (в том числе ООО «Стратегия» и СУ-227), еще в 2014 году писала «Независимая газета». Колычева избили, а его предприятия отобрали. Строитель писал заявление главе МВД Владимиру Колокольцеву и руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он жаловался на граждан Украины Романа Романова, Сергея Колесникова, в то время гендиректора компании «Мастер Трейд».

История с «Мариинским спиртзаводом» началась еще раньше — в 2011 году и тянется по сей день. По словам Натальи Бажутовой, злоумышленники смогли войти в правление предприятия, обременить его долгами с помощью навязанных ему банковских кредитов, переводов долгов чужих компаний начать банкротить. Бажутова утверждает, что за банкротством ростовского спиртзавода стоит юридическая компания «Умные решения» в лице Романова, Мацукова и Гаврюшина.

«Ведь уголовное дело было возбуждено в начале 2018 года и именно в отношении Тарасьяна, — напоминает Роман Кандауров. — Все очевидно, именно он, будучи генеральным директором компании, переписал на себя ее акции, без каких-либо законных оснований, получив тем самым возможность управлять компанией и ее активами. Даже арбитражный суд смог установить данные обстоятельства. Однако следствие затягивается, обвинение Тарасьяну до сих пор не предъявлено, несмотря на общественный резонанс, разразившийся после многочисленных публикаций в средствах массовой информации о попытке рейдерского захвата «Бабушкиного лукошка».

Эксперту по недружественным поглощениям Владиславу Грачеву случившееся с «Бабушкиным дукошком» напомнило очень старую рейдерскую схему, по которой в России давно уже не работают.

«Меня удивляет, как регистратор вообще провел сделку с таким крупным пакетом акций. Что всегда было важно для рейдера? Чтобы сделка не была оспорена. Неужели этот рынок противоправных поглощений в России возрождается?», — задается вопросом эксперт.

По его словам, глобальное изменение национального законодательства в 2008 году привело к тому, что количество корпоративных рейдерских захватов в России стало с годами снижаться. На Украине же за последние 20 лет ничего существенно не изменилось.

«Там же таких изменений нет, поэтому ни для кого не секрет, что на Украине рейдерские группы работают. У нас сейчас таких исполнителей рейдерских захватов не найти. Поэтому естественно, что люди засветились здесь в нескольких делах, поскольку на Украине рейдерские процессы проходят в самых разных вариантах, в том числе силовыми методами. Там сейчас возможно просто все», — сказал он. В этой связи эксперт не исключает, что группа «Сивма» действительно могла статью жертвой профессиональных рейдеров с украинскими корнями.

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