Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

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Минобороны.рф Игорь Конашенков

»Это почерк фашистов. Как и во Вторую мировую войну. Тогда, помнится, нацисты не гнушались травить людей газом. Почитайте про Аджимушкайские каменоломни в Крыму, где оборону держали советские партизаны, которые не сдавались немцам, скрывались в пещерах. Их тогда взять всё никак не могли. В итоге немцы бесчеловечно отравили людей ядовитым газом. Поэтому от последователей Гитлера стоит всего ожидать», — поделился своим мнением Илья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские нацисты готовы совершить любое преступление, ведь они не сдерживаются никакими моральными принципами, поэтому угроза провокации с ядовитыми веществами действительно имеет место быть.

«От этих всё можно ожидать. Среди украинских силовиков остались только самые отъявленные нацистские мрази, готовые убивать кого угодно. Им плевать. У них всё равно будущего нет, поэтому они готовы забрать с собой всех остальных», — считает Сергей М.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты на Украине начали осознавать своё отчаянное положение, поэтому в таком опасном состоянии они готовы совершить самые чудовищные поступки.

«Недолго им осталось. И они это прекрасно знают. Поэтому судорожно пытаются устроить ещё какой-нибудь бессмысленный теракт. Вся Украина будет освобождена от нацистов силами наших ребят. Уже совсем скоро», — уверен Anton K.

«У нацистов нет иного выхода. Их загнали в угол, их судьба уже предрешена. Либо тюрьма, либо смерть. Если они выбирают смерть, то они обязательно попытаются унести с собой как можно больше невинных жизней. Потому что нацизм — человеконенавистническая идеология», — отмечает Вадим И.

Часть людей полагает, что российским войскам предстоит нелёгкая задача — лишить бандеровцев возможности использовать опасные объекты и вещества в целях совершения терактов.

«Нельзя допустить этих провокаций! Российская армия должна взять под контроль не только украинские атомные электростанции, но и все потенциально опасные объекты на территории Украины, которые могут быть использованы нацистами для запугивания населения», — написала Елена В.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские нацисты безумны, и это факт, ведь они уже предпринимали попытки устроить диверсию на украинских АЭС, перешедших под контроль Российской Федерации.

«Если бандеровцам удастся устроить химическую катастрофу, то в конфликт на Украине может ввязаться весь мир. Видимо, на это они и рассчитывают. Сколько раз они пытались устроить теракты на атомных электростанциях, которые были взяты под контроль Вооружёнными силами России? А сколько ещё таких попыток предпримут? Нужно не дать им разгуляться», — пишет Николай Б.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

Напомним, 16 марта на сайте Министерства обороны Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил во время брифинга о том, что Служба безопасности Украины при поддержке Запада готовит провокацию с применением ядовитых веществ против мирных жителей.