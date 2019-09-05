Российская спецоперация на Украине стала одним из важнейших событий в мире. Это непростое решение было принято президентом Владимиром Путиным в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

Демилитаризация и денацификация осложнены действиями украинских боевиков и разномастных наёмников, которые наносят удары, прикрываясь мирным населением. К переговорам власти Киева относятся так же, как к Минским соглашениям — врут. На деле же тяжелая артиллерия громит Донбасс, проходы по организованным гуманитарным коридорам блокируются.

Целенаправленно нанося ракетные удары по жилым кварталам населённых пунктов, ВСУ пытаются мстить за своё поражение и скрыть преступления. Но чем дальше продвигается миротворческая операция, тем больше вскрывается: американские биолаборатории, лагеря, где издевались над пленными, автомобили с расстрелянными мирными жителями.

Российская армия ценой неимоверных героических усилий защищает мир от фашистских оккупантов, предотвращая реальные угрозы масштабной эскалации конфликта. Мощную моральную и гуманитарную поддержку ей оказывают российские регионы: «Работайте, братья!» Подробности читайте в транслации ИА REGNUM.

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