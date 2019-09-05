Украинские националисты, отступая, уничтожали за собой гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказали жители освобождённого посёлка Березовое и бойцы ДНР.
Макрон встретится с украинскими беженцами во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну, передает BFM TV.
Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами ВКС РФ
Видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.
ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР
Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Жители Хабаровского края собрали более 10 тонн гуманитарного груза для ЛДНР
В Хабаровском крае собрано более 10 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. Всего организовано 97 пунктов приёма.
По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из н.п. Мариуполь. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР.
Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом н.п. Мариуполь, продолжают поступать.
Правительство ДНР 15 марта.
Украинские войска обстреляли посёлок Пантелеймоновка
Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Правительство ДНР 15 марта. По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий:
- мужчина 1963 г.р.
- мужчина 1965 г.р.
- мужчина 1993 г.р.
По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР.
Цитата DNR_SCKK.
Хакасия отправит в Донбасс две тонны гречки
Предприятия Хакасии формируют гуманитарный груз для отправки в Донбасс. Об этом сообщили 15 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
Вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Генсек ООН заявил, что считает «возможной» перспективу ядерного конфликта.
Также Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проявлять благоразумие на фоне призывов к созданию бесполетной зоны над Украиной, по его словам, это может привести к эскалации.
Из Владивостока отправят уже вторую партию гуманитарного груза в ЛДНР
В аэропорт Владивостока 15 марта отправлено еще 668 кг гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которую горожане собрали за пять дней.
Украинские нацбаты, отступая из Волновахи, добивали своих раненых. Тела обнаружили в местной больнице, где была организована их точка.
В ДНР предполагают, что таким образом украинские военные хотели скрыть факт присутствия иностранных наёмников в зоне боевых действий, рассказал продюсеру RT Россия Екатерине Габель советник председателя правительства республики Ян Гагин.
В Приднестровье возобновят поставки лекарств в республику — премьер-министр
Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт работу над тем, чтобы восстановить поставки лекарств, нарушенные после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил на совещании премьер-министр ПМР Александр Мартынов.
В Оренбуржье прибыли девять семей из Донбасса
В Оренбургскую область из Донбасса прибыли девять семей. Об этом на брифинге 15 марта сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.
Из Донецкой и Луганской Народных Республик приехал 21 беженец. Все они получили из федерального бюджета финансовую помощь — по 10 тыс. рублей. Людей обеспечили продуктами, одеждой и товарами первой необходимости.
Bloomberg заявил о попытках Салливана связаться с Патрушевым
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается связаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg.
Народная милиция ДНР освободила н.п. Березовое.
Военнослужащие Народной милиции совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации освободили от украинских националистов посёлок Березовое.
ВСУ ведут массированный артобстрел Петровского района в Донецке
В настоящее время киевские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Мирным украинцам угрожают только националисты — посол Антонов
Угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит только от националистических вооружённых формирований, но не от российских сил. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в комментарии для издания Newsweek.
Он подчеркнул, что российские войска высокоточными средствами поражают объекты военной инфраструктуры Украины. При этом украинские националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, ведут огонь с крыш домов, прикрываются женщинами и детьми. Так они провоцируют гибель большего количества мирных граждан.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала в Словакии
Уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба СК РФ.
Житель Владивостока заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России
Во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом.
Глава МИД: Иран поддерживает усилия по урегулированию украинского кризиса
14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
ДНР 15 марта. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению
- 08:10 — н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибра 120 мм.
Цитата DNR_SCKK.
У жителей Волновахи обострились все хронические заболевания, сообщил каналу «Донбасс решает» врач-терапевт МЧС ДНР Владимир Зуев.
«Люди обращаются с абсолютно разными проблемами. Они две недели были в подвалах, прятались от обстрелов. У них проблемы с давлением, у диабетиков с «сахаром», пролежни у стариков, трудности с пищеварением… Сложностей очень много», — говорит он.
Жительница освобождённой Волновахи рассказала продюсеру RT Россия Екатерине Габель об иностранных инструкторах в рядах ВСУ и нацбатов:
«Какого хрена вы приехали в Донбасс воевать из Грузии? Идите у себя в Грузии разбирайтесь».
По её словам, они базировались в ЦРБ Волновахи, откуда вели огонь по наступающим силам ДНР, пытаясь спровоцировать ответный удар по зданию, в подвале которого находились более 500 человек.
Захарова прокомментировала уголовное дело против себя на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возбуждение уголовного дела против себя на Украине сюрреализмом киевского режима. Об этом российский дипломат написала в своём телеграм-канале.
Итальянский депутат, советник мэра Вероны Вито Коменчини высказался в поддержку российской спецоперации на Украине. По его словам, он был в Донбассе не раз и своими глазами виден ужасную трагедию региона.
«Не только верю, но и точно знаю, что геноцид там был. Я два раза ездил в Донбасс — в 2015‑ и 2016 году. Я собственными ушами слышал взрывы бомб. Я видел разрушенный аэропорт Донецка и разбомбленные жилые дома. Я даже познакомился с некоторыми жертвами этого геноцида. Я видел все своими глазами. Это страшно и ужасно», — рассказал итальянский парламентарий.
Украинские войска открыли огонь по Докучаевску
Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения ещё на 30 дней с 24 марта.
Представитель МИД Донецкой Народной Республики Дарья Митина — об атаке Донецка ракетой «Точка-У» днем 14 марта:
— Эта страшная трагедия и кровавое злодеяние не первое, но самое тяжелое за последние годы, потому что в начале конфликта, в 2014—2016 годах, ВСУ часто использовали «Точку-У». Нужно отметить, что «Точки-У» находятся на вооружении ВСУ, поэтому спихнуть вину на российскую армию не получится точно. Никакие это не нацбаты, естественно, не националисты, не «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. Это именно ВСУ.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов:
— Когда речь идет о беженцах с Украины, на Западе не хотят слышать о беженцах из Донбасса. Для них этой территории просто не существует.
Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко — о потере контроля Киева над ВСУ и отношении России к преступным приказам стрелять по мирным жителям Донецка:
— Если бы не началась спецоперация, жертв было бы гораздо больше. Мы бы просто оставили несколько миллионов русских людей наедине с националистическими батальонами и с ВСУ, которые, к сожалению, стали перенимать тактику националистических батальонов. Это террористическая тактика, они воюют с мирными жителями, чтобы их запугать, в надежде, что им удастся решить политические проблемы.
С начала спецоперации на Украине на сторону ДНР перешли 170 украинских военных, сообщили в народной милиции республики.
20 человек из этого числа госпитализированы. Им оказывают помощь.
Силы ЛНР заняли самую западную точку республики
Силы Луганской Народной Республики взяли населённый пункт Невский, сообщили 15 марта в Народной милиции ЛНР.
Вооруженные формирования Украины за сутки, 14 марта, 11 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.
Травмы получили двое мужчин в Калиново, разрушено два дома, повреждены 15 построек и линия электропередачи. В Первомайске повреждения получили детские ясли.
Телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, есть ощущение, что это никого не волнует — посол России в США Анатолий Антонов.
В регионах Сибири власти ведут подготовку к приему беженцев из восточной части Украины. Всего, как планируется, приедут более 11,5 тыс. человек. В основном это семьи с детьми. Их разместят в круглогодичных детских лагерях и санаториях. Акцент в приеме беженцев, как заявляют власти, будет сделан на оздоровлении и отдыхе.
Президент США Джо Байден сообщил, что позаботится о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск.
«Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями», — добавил Байден.
Посылку для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, собранную всем селом, отправили жители самого северного населенного пункта Иркутской области — села Хамакар Катангского района, находящегося на расстоянии 1500 километров от областного центра, рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.
По акции #МыВместе уже собрано около шести тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ. В ближайшее время все собранное будет отправлено к месту назначения на военных самолетах Ил-76.
Москва фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов — постпред при ООН Василий Небензя.
«Императорские» покои Зеленского за 100 миллионов в Ялте планируют отдать детям из Донбасса. Хоромы с тремя огромными комнатами находятся в 150 метрах от знаменитого Ливадийского дворца. А еще обитатели элитной пятиэтажки могут наслаждаться собственным бассейном на крыше.
После принятого на Украине закона об изъятии собственности России в нашей стране задумались об ответных мерах. Глава администрации Ялты Янина Павленко в разговоре с «КП» поделилась мнением, как стоит использовать элитный пентхаус:
«Хотя мы национализацией квартир украинских чиновников не занимаемся, но вот квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, которые на днях заехали в Ялту. Пока что это частная собственность, но в случае национализации я лично буду ходатайствовать перед главой республики о передаче этого жилья детям из ДНР. Очень надеюсь на позитивный исход».
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