15 Марта
 
9:00

Украинские националисты, отступая, уничтожали за собой гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказали жители освобождённого посёлка Березовое и бойцы ДНР.

8:59

Макрон встретится с украинскими беженцами во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится 15 марта с украинскими беженцами, прибывшими в последние дни в страну, передает BFM TV.

8:52

Минобороны обнародовало кадры уничтожения техники ВСУ вертолетами ВКС РФ

Видеозапись, на которой запечатлено, как вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России наносят удары по военной технике и живой силе киевских боевиков в ходе спецоперации российских ВС по денацификации Украины, обнародовало 15 марта Минобороны РФ.

8:51

ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР

Украинские боевики в 08:10 мск обстреляли поселок Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

8:41

Жители Хабаровского края собрали более 10 тонн гуманитарного груза для ЛДНР

В Хабаровском крае собрано более 10 тонн гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР. Всего организовано 97 пунктов приёма.

8:40

Последствия обстрела г. Донецк, бульвар Пушкина, 39 dnr-sckk.ru.

8:40

По оперативной линии от наблюдательной группы «Докучаевск» поступила информация об успешной эвакуации в тыловые районы ДНР 110 мирных жителей из н.п. Мариуполь. Один человек был эвакуирован раненым и доставлен в больницу на территории ДНР.

Сведения о процессе эвакуации и гражданских лицах, получивших ранения в результате боевых действий в освобождаемом н.п. Мариуполь, продолжают поступать.

Правительство ДНР 15 марта.

8:39

Украинские войска обстреляли посёлок Пантелеймоновка

Вооружённые формирования Украины устроили обстрел населённого пункта Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

8:39

Правительство ДНР 15 марта. По оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрелов ВФУ трех мирных жителей с ранее освобожденных НМ ДНР территорий:

  • мужчина 1963 г.р.
  • мужчина 1965 г.р.
  • мужчина 1993 г.р.

По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР.

Цитата DNR_SCKK.

8:37

Хакасия отправит в Донбасс две тонны гречки

Предприятия Хакасии формируют гуманитарный груз для отправки в Донбасс. Об этом сообщили 15 марта в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

8:37

Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР

Вооруженные формирования Украины 11 раз обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

8:37

Генсек ООН заявил, что считает «возможной» перспективу ядерного конфликта.

Также Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал проявлять благоразумие на фоне призывов к созданию бесполетной зоны над Украиной, по его словам, это может привести к эскалации.

8:37

Из Владивостока отправят уже вторую партию гуманитарного груза в ЛДНР

В аэропорт Владивостока 15 марта отправлено еще 668 кг гуманитарной помощи пострадавшим жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, которую горожане собрали за пять дней.

8:34

Украинские нацбаты, отступая из Волновахи, добивали своих раненых. Тела обнаружили в местной больнице, где была организована их точка.

В ДНР предполагают, что таким образом украинские военные хотели скрыть факт присутствия иностранных наёмников в зоне боевых действий, рассказал продюсеру RT Россия Екатерине Габель советник председателя правительства республики Ян Гагин.

8:34

В Приднестровье возобновят поставки лекарств в республику — премьер-министр

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) ведёт работу над тем, чтобы восстановить поставки лекарств, нарушенные после начала Россией спецоперации по денацификации Украины. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил на совещании премьер-министр ПМР Александр Мартынов.

8:34

В Оренбуржье прибыли девять семей из Донбасса

В Оренбургскую область из Донбасса прибыли девять семей. Об этом на брифинге 15 марта сообщила министр социального развития региона Елена Сладкова.

Из Донецкой и Луганской Народных Республик приехал 21 беженец. Все они получили из федерального бюджета финансовую помощь — по 10 тыс. рублей. Людей обеспечили продуктами, одеждой и товарами первой необходимости.

8:34

Bloomberg заявил о попытках Салливана связаться с Патрушевым

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается связаться с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщает Bloomberg.

8:31

Народная милиция ДНР освободила н.п. Березовое.

Военнослужащие Народной милиции совместно с Вооружёнными силами Российской Федерации освободили от украинских националистов посёлок Березовое.

8:30

ВСУ ведут массированный артобстрел Петровского района в Донецке

В настоящее время киевские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом 15 марта сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

8:29

Мирным украинцам угрожают только националисты — посол Антонов

Угроза для мирных жителей Украины сейчас исходит только от националистических вооружённых формирований, но не от российских сил. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в комментарии для издания Newsweek.

Он подчеркнул, что российские войска высокоточными средствами поражают объекты военной инфраструктуры Украины. При этом украинские националисты размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, ведут огонь с крыш домов, прикрываются женщинами и детьми. Так они провоцируют гибель большего количества мирных граждан.

8:25

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала в Словакии

Уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Словакии поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

8:23

Житель Владивостока заплатит штраф за дискредитацию Вооруженных сил России

Во Владивостоке полицейские пресекли противоправную деятельность 27-летнего местного жителя, который в соцсетях и в мессенджерах призывал к участию в несогласованном митинге против действий российских Вооруженных сил за рубежом.

8:23

Глава МИД: Иран поддерживает усилия по урегулированию украинского кризиса

14 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой подчеркнул, что Иран поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

8:23

ДНР 15 марта. После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению

  • 08:10 — н.п. Верхнеторецкое — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибра 120 мм.

Цитата DNR_SCKK.

8:21

У жителей Волновахи обострились все хронические заболевания, сообщил каналу «Донбасс решает» врач-терапевт МЧС ДНР Владимир Зуев.

«Люди обращаются с абсолютно разными проблемами. Они две недели были в подвалах, прятались от обстрелов. У них проблемы с давлением, у диабетиков с «сахаром», пролежни у стариков, трудности с пищеварением… Сложностей очень много», — говорит он.

8:20

Жительница освобождённой Волновахи рассказала продюсеру RT Россия Екатерине Габель об иностранных инструкторах в рядах ВСУ и нацбатов:

«Какого хрена вы приехали в Донбасс воевать из Грузии? Идите у себя в Грузии разбирайтесь».

По её словам, они базировались в ЦРБ Волновахи, откуда вели огонь по наступающим силам ДНР, пытаясь спровоцировать ответный удар по зданию, в подвале которого находились более 500 человек.

8:18

Захарова прокомментировала уголовное дело против себя на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возбуждение уголовного дела против себя на Украине сюрреализмом киевского режима. Об этом российский дипломат написала в своём телеграм-канале.

8:17

Итальянский депутат, советник мэра Вероны Вито Коменчини высказался в поддержку российской спецоперации на Украине. По его словам, он был в Донбассе не раз и своими глазами виден ужасную трагедию региона.

«Не только верю, но и точно знаю, что геноцид там был. Я два раза ездил в Донбасс — в 2015‑ и 2016 году. Я собственными ушами слышал взрывы бомб. Я видел разрушенный аэропорт Донецка и разбомбленные жилые дома. Я даже познакомился с некоторыми жертвами этого геноцида. Я видел все своими глазами. Это страшно и ужасно», — рассказал итальянский парламентарий.

8:12

Украинские войска открыли огонь по Докучаевску

Вооружённые формирования Украины обстреляли населённый пункт Докучаевск Донецкой Народной Республики. Об этом 15 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

8:11

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о продлении режима военного положения ещё на 30 дней с 24 марта.

8:10

Представитель МИД Донецкой Народной Республики Дарья Митина — об атаке Донецка ракетой «Точка-У» днем 14 марта:

Эта страшная трагедия и кровавое злодеяние не первое, но самое тяжелое за последние годы, потому что в начале конфликта, в 2014—2016 годах, ВСУ часто использовали «Точку-У». Нужно отметить, что «Точки-У» находятся на вооружении ВСУ, поэтому спихнуть вину на российскую армию не получится точно. Никакие это не нацбаты, естественно, не националисты, не «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и так далее. Это именно ВСУ.

8:09

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов:

— Когда речь идет о беженцах с Украины, на Западе не хотят слышать о беженцах из Донбасса. Для них этой территории просто не существует.

8:08

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко — о потере контроля Киева над ВСУ и отношении России к преступным приказам стрелять по мирным жителям Донецка:

Если бы не началась спецоперация, жертв было бы гораздо больше. Мы бы просто оставили несколько миллионов русских людей наедине с националистическими батальонами и с ВСУ, которые, к сожалению, стали перенимать тактику националистических батальонов. Это террористическая тактика, они воюют с мирными жителями, чтобы их запугать, в надежде, что им удастся решить политические проблемы.

8:07

С начала спецоперации на Украине на сторону ДНР перешли 170 украинских военных, сообщили в народной милиции республики.

20 человек из этого числа госпитализированы. Им оказывают помощь.

8:07

Силы ЛНР заняли самую западную точку республики

Силы Луганской Народной Республики взяли населённый пункт Невский, сообщили 15 марта в Народной милиции ЛНР.

8:07

Вооруженные формирования Украины за сутки, 14 марта, 11 раз обстреляли территорию ЛНР, сообщило представительство республики в СЦКК.

Травмы получили двое мужчин в Калиново, разрушено два дома, повреждены 15 построек и линия электропередачи. В Первомайске повреждения получили детские ясли.

8:06

Телеканалы США не показали ни одного репортажа об атаке украинских войск по Донецку 14 марта, есть ощущение, что это никого не волнует — посол России в США Анатолий Антонов.

8:05

В регионах Сибири власти ведут подготовку к приему беженцев из восточной части Украины. Всего, как планируется, приедут более 11,5 тыс. человек. В основном это семьи с детьми. Их разместят в круглогодичных детских лагерях и санаториях. Акцент в приеме беженцев, как заявляют власти, будет сделан на оздоровлении и отдыхе.

8:02

Президент США Джо Байден сообщил, что позаботится о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск.

«Мы отправим деньги, еду и помощь, чтобы спасти жизни украинцев. Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями», — добавил Байден.

7:59

Посылку для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, собранную всем селом, отправили жители самого северного населенного пункта Иркутской области — села Хамакар Катангского района, находящегося на расстоянии 1500 километров от областного центра, рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

По акции #МыВместе уже собрано около шести тонн гуманитарного груза, сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ. В ближайшее время все собранное будет отправлено к месту назначения на военных самолетах Ил-76.

7:57

Москва фиксирует применение Киевом фосфорных и кассетных боеприпасов — постпред при ООН Василий Небензя.

7:56

«Императорские» покои Зеленского за 100 миллионов в Ялте планируют отдать детям из Донбасса. Хоромы с тремя огромными комнатами находятся в 150 метрах от знаменитого Ливадийского дворца. А еще обитатели элитной пятиэтажки могут наслаждаться собственным бассейном на крыше.

После принятого на Украине закона об изъятии собственности России в нашей стране задумались об ответных мерах. Глава администрации Ялты Янина Павленко в разговоре с «КП» поделилась мнением, как стоит использовать элитный пентхаус:

«Хотя мы национализацией квартир украинских чиновников не занимаемся, но вот квартиру Зеленского я бы с удовольствием забрала и отдала беженцам из Донбасса, которые на днях заехали в Ялту. Пока что это частная собственность, но в случае национализации я лично буду ходатайствовать перед главой республики о передаче этого жилья детям из ДНР. Очень надеюсь на позитивный исход».

truekpru