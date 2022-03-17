Сообщение Министерства обороны России о том, что боевики неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

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«А нацики при этом всем в глаза врут, что это якобы Россия. И ведь находятся идиоты, готовые поверить маньякам. Скоты бандеровские!» — пишет Евгений Щ.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинская нацистская пропагандистская машина дала осечку, назначив Россию виновником взрыва театра в Мариуполе. Граждане указывают на то, что российским военным вообще нет никакого смысла стрелять по учреждению культуры, которое впоследствии должно работать на благо освобождённого народа Украины.

«На кой чёрт российской армии бомбить театр? Ну вот какой в этом смысл? Ответьте мне. Этот театр нам самим потом понадобится. Мы же не уничтожаем население, мы не бандеровцы. Нам, наоборот, нужны люди, нужны целые города», — отмечает Елена В.

Некоторые комментаторы удивляются тому, как можно верить заверениям неонацистского батальона, который уже не одну неделю держит жителей Мариуполя в заложниках, не выпуская людей по гуманитарному коридору.

Vpmon.ru Униаты на шествии бандеровцев

«И ведь узнали мы об этом злосчастном тетра не от кого-нибудь, а от нацистов, которые удерживают мирное население в Мариуполе. По всей логике это откровенная ложь, призванная очернить наших военных. Причём нет никакого смысла взрывать данный театр. Поди сами его и подорвали, чтобы обвинить Россию», — предполагает Сергей М.

Часть людей полагает, что украинские бандеровцы пытаются играть до последнего, выслуживаясь перед своими западными опекунами.

«А что ещё ждать от Украины? Украина — это придаток, инструмент США в борьбе с Россией. Власти Украины не нужен этот народ, ей нужны горы трупов женщин и детей, чтобы обвинить Россию. Поэтому ВСУ успешно воюют с украинцами, используя их как живой щит и убивая за малейшее непослушание», — указывает Аревик Р.

Ряд пользователей уверен, что неонацисты готовы пойти на любые преступления, лишь бы не оказаться один на один с российскими войсками.

«Видно, что нацисты пошли ва-банк, готовы толпами своё население уничтожать, чтобы попытаться выставить Россию в неприглядном свете. Украинской власти не нужна правда, ей не нужны люди, ей нужны кадры с пылающими украинскими городами, чтобы угодить Западу в его антироссийской агитации», — считает Максим С.

Нашлись и те, кто отмечают, что украинские жители, вырвавшиеся из Мариуполя, все как один свидетельствуют о преступлениях силовиков Украины, а некоторые из них даже благодарят военнослужащих России за их терпение и сдержанность.

«Чёрт ногу сломит, выискивая правду в этих украинских фейках. Но мы можем знать точно одно — Россия уже несколько недель пытается уговорить Украину вывести мирное население из Мариуполя, но Киев пытается выставить людей в качестве живого щита. С этим фактом, я думаю, никто спорить не станет. Даже сами жители города, которым удалось вырваться из бандеровского плена, подтверждают это», — пишет Андрей К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Напомним, 16 марта Министерство обороны России сообщило о том, что боевики неонацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ) взорвали заминированное ими здание театра в Мариуполе, где могли находиться мирные жители.