Решение Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской, которую подозревают в распространении заведомо ложной информации относительно действий Вооружённых сил России на Украине, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

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«Что я могу сказать? Наконец-то поколение общечеловеков научится следить за речью. И это прекрасно», — поделился своим мнением Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что с теми, кто смеет лгать о действиях российских военнослужащих на Украине, следует поступать самым суровым образом, чтобы подражатели знали, что им грозит за распространение фейков.

«Хорошо. С ублюдками, которые смеют очернять нашу армию, в эти дни церемониться просто недопустимо. Наказывать нужно, причём сурово, чтобы другим было неповадно», — считает Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что лжецы, распространяющие ложную информацию о действиях Вооружённых сил России, по сути, являются предателями своей Родины.

«Ну вот и всё. Ждём в России серию громких арестов и обысков по поводу нового закона против фейков. Нельзя давать этим подокнам возможности отделаться только штрафами. Следует часть из них на реальные сроки посадить, особо отбитых. Если они лгут об армии, которая сейчас борется с нацизмом, тогда они готовы предать кого и что угодно», — уверен Владимир И.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие

Часть людей полагает, что паника, подогреваемая подобными фейкомётчиками, в итоге становится причиной возникновения новых лжецов, которые начинают распространять свою ересь на ещё больший круг людей.

«Теперь нельзя просто так писать заведомо ложную информацию? У нас половина людей в стране не может себя по-человечески в интернете вести. Трудно будет многим перестроиться. Такие законы раньше надо было вводить, чтобы разного рода дебилы в тюрьму не залетали по своей тупости», — пишет Павел Я.

Ряд пользователей указывает на то, что за ложь о Вооружённых силах России наказание должны нести не только в России, но и на территории Украины.

«Тех, кто в России, надо обязательно к следователю хотя бы раз сводить, да и штраф какой-нибудь крупненький впаять, чтобы в следующий раз головой думали. А тех, кто на Украине фейки разносит, тех рано или поздно настигнет карающий меч правосудия в виде российского солдата», — указывает Александр М.

Нашлись и те, кто уверены, что распространители заведомо ложной информации о российской армии играют на стороне нацистской Украины и очень недовольны успехами военнослужащих России, сокращающих поголовье бандеровцев.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие

«Многие возмущаются, что это якобы мешает свободе слова. А о какой свободе идёт речь? О свободе врать? Или вы какой-то правдой специальной такой обладаете? Сами в боевых действиях участвуете и вести с передовой доносите? Нет. Вы в России разносите украинские фейки. Заведомо вражеские материалы, направленные на информационное подавление населения Российской Федерации. Т. е. вы не просто лжецы, вы нацистские агенты. Кто-то неосознанно это делает, а кто-то очень даже намеренно», — отмечает Никита В.

Напомним, 16 марта на сайте Следственного комитета Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой ведомство возбудило уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской, которую подозревают в распространении заведомо ложной информации относительно действий Вооружённых сил России на Украине.