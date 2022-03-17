Пришло время поговорить о том, что трудно «заходит» в головы большинства современных людей: об исторических эпохах, их смене, о временах и символах. Вернее так: заходят-то такие слова порой легко, но только потому, что мы не до конца отдаём себе отчёт в том, что такое в действительности смена эпох и как проявляет себя наступление нового времени.

Адольф Ивон. Куликовская битва. 1859 (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В июне 2014 года, ощутив, что история начала в хорошем смысле повторяться, но временно остановилась, я написал статью под названием «Надо драться с обамовской кликой, как в 1380 году с Мамаем». Тогда заговорили о «повороте украинского кризиса» и «изменении политики России в отношении происходящего на Украине и в Донбассе», и, действительно, в 2015 году Россия остановилась на украинском направлении известно где — в «Минске — 2». Да и в отношениях с Западом мы ещё до 2017 года нет-нет да слышали рассуждения о «возможности возвращения к доконфликтному статус кво».

Одним словом, в 2014—2015 годах кардинального поворота в действиях нашей страны в конфликте с Западом не произошло. Мы продолжили наблюдать «прагматичную» политику, то есть действия под влиянием обстоятельств, а не стремление эти обстоятельства формировать. И так с большими или меньшими отступлениями тянулось до конца прошлого года.

Перевернуло же все наши внешние и внутренние обстоятельства решение о начале специальной военной операции на Украине. Выступление президента Путина 16 марта 2022 года сделало это переворот необратимым, воистину историческим.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Миф о «золотом миллиарде» рушится», — сказал Путин. Теперь мы этот миллиард дорушим, и уже никто нас не остановит.

«Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия», — прозвучало сегодня. И мы уже никому не дадим надеть на него эти маски.

«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости», — услышали мы. Правда и справедливость не дадут закончить конфликт с фашиствующими ставленниками Запада на Украине компромиссом с ними!

О переломном характере переживаемого нами момента говорит основополагающее изменение в оценке нашим руководством России как субъекта мировой политики. В 2014 году патриоты в Кремле всё ещё понимали себя и нас настраивали в качестве приверженцев «российского патриотизма», ограниченного волюнтаристски расставленными в 1991 году пограничными столбами. Сегодня, наконец, возобладало понимание, что русскому народу в этом загоне тесно, что он, в отличие от «элиты», не забыл, что части его исторического и физического тела находятся вне этих вешек. И это важно, поскольку впереди у нас огромный проект — евразийская держава, и главным двигателем этого проекта может стать только русский народ, восстановленный в его единстве великороссов, малороссов и белорусов. Это не значит, что мы обязательно будем забирать назад все территории исторической России и тем более — исторической Российской империи, но это значит, что на территориях исторической России мы обеспечим русским соответствующее положение, и никто нас в этом не остановит.

Сделав свой выбор, мы должны помочь сделать правильный выбор и нормальным украинцам — тем, кто ещё не стал жертвами и одновременно разносчиками украинского шовинизма. То, как представители Кремля ведут дело на переговорах с представителями Киева, не может внушать нормальным украинцам веры в будущее. Что мы им предлагаем? Мы предлагаем им остаться с теми же нацистами, которые мешали им жить все последние восемь лет, в некоем государстве «не пойми чего», ограниченном в суверенитете по целому ряду параметров, и ещё к тому же, если нынешняя власть в нём сохранится, не имеющем перспективы примкнуть к России. Понятно, что при таком выборе украинцы, которые хотят сильного государства и любят подчиняться сильной власти, выберут вариант борьбы за право примкнуть к Западу, пусть и с теми уродами, которых мы в силу «компромисса» для них «сохраним».

U.S. Army Europe Images ВСУ в обороне

Или, другими словами, Запад говорит украинцам: «Вы наши, хотя и пока не совсем, но только из-за злобных русских». Мы говорим им: «Вы будете сами по себе, а мы уйдём». Что выберет нормальный человек? Надо понять, что единственная надежда нормальных украинцев — быть с Россией. Надо перестать юлить. Да и зачем юлить, если, как сказал президент России, «события на Украине подводят черту под глобальным доминированием Запада»?

Чёткое определение нашей сегодняшней борьбы как борьбы с Западом требует и от самой России углубления своего государственного самосознания. В головах большинства налицо явно упрощенное понимание национальной традиции, в том числе и политической традиции — как того, чему достаточно поставить памятник. Так происходит и с наследием родоначальника русской традиции отстаивания суверенитета святого Сергия Радонежского. Мы не имеем права ограничиваться умилением по поводу того, что святой Сергий предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле и так оно и было. Во всяком случае, православные русские должны понимать, что провидец Сергий не мог не знать, что после той победы будет и нашествие Тохтамыша, и разорение Москвы, и временный возврат к выплате дани, и что власть Орды будет окончательно преодолена только через сто лет. Тем не менее святой Сергий благословил благоверного Дмитрия и русский народ дать смертный бой за свой суверенитет, причём суверенитет не сейчас, а в будущем. Вот это действительно исторический выбор! И в народной памяти Куликово поле всегда будет стоять выше Стояния на Угре.

Сегодня мы вновь, говоря словами уже Сергея Лаврова, переживаем эпохальный момент; вступили в битву за то, каким будет миропорядок для России. Это противостояние цивилизаций, причём боремся мы не с политическими проходимцами, захватившими власть в Киеве или в США и Европе, а с историческим Западом, как всегда боролись с ним настоящие патриоты России. Нынешние проходимцы — это Мамай. Как Мамай, воспользовавшись долгим пребыванием Руси под игом, хотел окончательно подмять её под себя, так хочет и нынешний Запад, который посчитал, что уже смог подавить в нас русский дух. Момент со всех точек зрения судьбоносный, и я убеждён, что если мы хотим сохранить Россию и русский народ, надо драться, как в 1380 году. Битва за Украину — это для нас сегодня и Куликово поле, и Стояние на Угре. Кстати говоря, что сделал князь Дмитрий в начале Куликовской битвы? Он встал в сторожевом полку плечом к плечу с простым народом.

Куликовская битва. Миниатюра из летописи XVII века

Очень хочется верить, что окончательным урегулированием в отношении Украины руководство нашей страны не посрамит ни своё собственное политическое мужество, ни мужество и самопожертвование наших воинов, вычищающих Украину от нацизма сегодня, ни надежды нашего народа. Это урегулирование либо даст нам новые силы в борьбе с Западом, либо не даст, но борьба в любом случае будет продолжена.

Надеюсь, однако, что оно их даст. «Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией», — сказал президент Путин. Стоять на такой позиции — значит стоять на Куликовом поле. Россия на соглашения с фашистами не идёт. Миллионы их жертв не позволяют!