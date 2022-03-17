Товарный дефицит в России: «панические атаки» или проблемы логистики?
На днях российское правительство представило план борьбы с возможным дефицитом продуктов. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе сохранения товарного разнообразия лежит принцип гибкого ценообразования. Он позволит обеспечить наполняемость полок магазинов необходимыми продуктами, но допускает и рост цен на ряд из них. Именно работа по сдерживанию цен и сохранению ассортимента товарной продукции является главной задачей созданной в начале марта правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Эксперты уверены, что одним из ключевых направлений её работы должна стать поддержка агропромышленного сектора.
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Дефицит товаров порождён паническим спросом?
В ряде российских регионов начало марта ознаменовалось ростом цен на продукты и появлением дефицита на некоторые из них, главным образом на сахар. Проблема фиксируется как в областях Центральной России (Липецкой, Псковской областях), так и в некоторых регионах Сибири (Новосибирская область). Только по итогам первой недели специальной военной операции на Украине цены на сахар выросли более чем на 3%, в некоторых регионах существенно опережая общую инфляцию. По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта розничная цена на сахар поднялась на 12,8%, чего не наблюдалось последние два года. В качестве мер, которые должны стабилизировать ситуацию, российские власти рассматривают временный запрет экспорта. В частности, уже объявлен запрет на экспорт из России сахара и зерна. Запрет по зерновым относится к пшенице, ржи, ячменю и кукурузе. Запрет на поставки зерна будет действовать до 30 июня, а сахара — до 31 августа. При этом эксперты полагают, что главная причина неожиданно проявившегося дефицита носит психологический характер.
Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что россияне, особенно те, что постарше, в сознательном возрасте пережившие несколько финансово-экономических кризисов, наблюдая за текущими общественно-политическими событиями, за ростом курса доллара, за ростом цен на продукты питания, запасаются впрок товарами первой необходимости.
Политконсультант, кандидат политических наук Александр Семенов отмечает, что у российских аграриев есть зависимость от закупок семенного и генетического материалов, оборудования.
По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, товарный дефицит — это реальность ближайших месяцев, логистика и расчёты за товар уже пострадали.
Ключевой вопрос — развитие АПК
Рост цен на ряд продуктов заставил принимать оперативные меры не только федеральные, но и региональные власти. Так, в Самарской области, где фиксируется рост цен на сельхозпродукцию, власти анонсировали ряд мер по стабилизации ситуации. В качестве основной задачи региональное руководство видит необходимость усилить взаимодействие с Федеральной антимонопольной службой, чтобы пресекать необоснованный, спекулятивный рост цен. Помимо этого власти региона решили задействовать для обеспечения нормального снабжения населения такой инструмент, как городские ярмарки. Это позволит увеличить число торговых точек, а значить и усилить конкуренцию между продавцами продовольственных товаров, в том числе, сельскохозяйственной продукции.
Инструмент ярмарок планирует использовать и руководство Башкирии, которое уже анонсировало их открытие. Кроме того, в республике начнут работать два новых центра — один по импортозамещению и импортоснабжению, второй по мониторингу розничных и оптовых цен. Первый займется помощью республиканским предприятиям в подборе новых поставщиков оборудования, комплектующих, сырья, как на территории России, так и в дружественных странах; второй — будет отслеживать неправомерный рост цен. Все эти процессы власти региона планируют подключить к системе Центра управления республикой. Это позволит в режиме реального времени мониторить ситуацию.
В Краснодарском крае в продовольственном секторе рост цен по многим позициям составил около 10%. Руководство региона приняло решение закрепить предельную цену на сахар. С этой целью планируется заключение соглашений с розничными торговыми сетями. Последним также рекомендовано заключать соглашения с поставщиками напрямую, минуя перекупщиков. За стоимостью хлеба, круп, молока, овощей, а также непродовольственными товарами следят мониторинговые группы правительства региона.
Александр Семенов полагает, что остановить сейчас панический спрос способны лишь те главы субъектов, кто пользуется высоким доверием со стороны населения и бизнеса и кто смог выстроить коммуникации с ними.
Олег Иванов фиксирует, что сейчас в регионах ведется серьезная работа: на основании мониторинга цен органы власти совместно с торговыми сетями выявляют дефицит или необоснованные завышения стоимости, затем связываются с производителем, и если тот отказывается снизить цену, товар в магазине заменяется на аналогичную продукцию от другого производителя, а информация по «отказнику» направляется для проверки в ФАС.
Но часть экспертов считает, что возможности региональных властей в этих условиях ограничены. Так, Ярослав Кабаков отмечает, что «во многом ситуация мало зависит от региональных властей».
В целом меры, предпринимаемые большинством регионов, сегодня сводятся к мониторингу ситуации с ценами и договорённости с розничными сетями. Впрочем, ряд субъектов проводят и комплексные мероприятия, которые направлены не только на решение сиюминутных задач, но должны выстроить систему, повышающую конкурентность в этом сегменте. Тем не менее очевидно, что дефицит товаров и рост цен на них будет прямо зависеть от общего состояния российской экономики и того вектора, который она выберет в условиях санкций.