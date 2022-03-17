На днях российское правительство представило план борьбы с возможным дефицитом продуктов. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе сохранения товарного разнообразия лежит принцип гибкого ценообразования. Он позволит обеспечить наполняемость полок магазинов необходимыми продуктами, но допускает и рост цен на ряд из них. Именно работа по сдерживанию цен и сохранению ассортимента товарной продукции является главной задачей созданной в начале марта правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Эксперты уверены, что одним из ключевых направлений её работы должна стать поддержка агропромышленного сектора.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

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Economy.gov.ru Максим Решетников

Дефицит товаров порождён паническим спросом?

В ряде российских регионов начало марта ознаменовалось ростом цен на продукты и появлением дефицита на некоторые из них, главным образом на сахар. Проблема фиксируется как в областях Центральной России (Липецкой, Псковской областях), так и в некоторых регионах Сибири (Новосибирская область). Только по итогам первой недели специальной военной операции на Украине цены на сахар выросли более чем на 3%, в некоторых регионах существенно опережая общую инфляцию. По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 марта розничная цена на сахар поднялась на 12,8%, чего не наблюдалось последние два года. В качестве мер, которые должны стабилизировать ситуацию, российские власти рассматривают временный запрет экспорта. В частности, уже объявлен запрет на экспорт из России сахара и зерна. Запрет по зерновым относится к пшенице, ржи, ячменю и кукурузе. Запрет на поставки зерна будет действовать до 30 июня, а сахара — до 31 августа. При этом эксперты полагают, что главная причина неожиданно проявившегося дефицита носит психологический характер.

Так, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов отмечает, что россияне, особенно те, что постарше, в сознательном возрасте пережившие несколько финансово-экономических кризисов, наблюдая за текущими общественно-политическими событиями, за ростом курса доллара, за ростом цен на продукты питания, запасаются впрок товарами первой необходимости.

Mosreg.ru Олег Иванов

«Очевидно, люди беспокоятся, во-первых, что вскоре все значительно подорожает, а во-вторых, что ряд продуктов вовсе исчезнет с прилавков. С одной стороны, можно понять тех, кто застал пустые полки магазинов времен СССР и опасается нового «железного занавеса». Однако эти опасения беспочвенны: сегодня наша страна ориентирована на рыночную экономику, на складах лежит достаточное количество продуктов питания, а магазины увеличили закупки продукции, на которую наблюдается повышенный спрос. Поэтому «запас прочности» в части продовольственной безопасности у нас довольно большой, а европейский рынок — далеко не единственный: нужно лишь некоторое время на налаживание новых торговых связей и выстраивание логистики.