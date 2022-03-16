Персональные ограничения против президента США Джозефа Байдена, а также против ряда руководителей ведомств и известных американских деятелей, которые ввела Российская Федерация, стали поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Россия

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

»Следует его высечь на Красной площади!», — считает Вячеслав С.

Многие пользователи искренне обрадовали тому факту, что американский президент наконец-то получил санкционную оплеуху со стороны руководства России.

«Ну, всё! Россия начала медленно, но верно отвечать», — указывает Илья Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что ограничения, под которые попал Байден, — это всего лишь начало ответных действий России на многолетнюю русофобскую политику западных стран.

«Я думаю, это только начало. Судя по всему, наши не сильно торопились с ответными санкциями, потихоньку будут вводить», — подозревает Яромир Н.

Часть людей считает, что нельзя российским властям забывать про сына американского президента, который уже успел залезть с головой в экономику Украины, причём не без помощи местных коррупционеров.

«Ещё санкции нужны на сына Байдена, который дружит с Зеленским и уже успел скупить пол-Украины», — поделилась своим мнением Марианна Л.

Ben Stanfield Хантер Байден

«Россия первая страна, которая объявила санкции против президента Америки и его ближнего окружения. Теперь надо смотреть на Украину, какие там у семейства бидонов активы завалялись. Все эти нефтезаводы, газеты и пароходы следует национализировать и отдать в руки народа Донецка и Луганска», — предлагает Вячеслав С.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия сделала то, что ранее казалось невозможным.

«Неплохо-неплохо, но этого мало. Это не полноценная ответка. Что у Байдена в России есть? Хотя говорят, что у американцев тут бизнеса на триллион», — написала Елена Д.

«Многие, конечно, могут поиронизировать над тем, что отныне Байден не сможет приехать в Россию и с экскурсией посетить Эрмитаж, но данные санкции на самом деле не просто санкции, а политический жест. Таким образом, российские власти переходят Рубикон, и теперь между Россией и США не будет мира. Надеюсь, никогда. Потому что Америка нас другом никогда не считала и не будет считать. Хорошо, что наши чинуши сняли свои розовые очки и вспомнили о гордости», — пишет Мария У.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре российский пример окажется заразительным, и множество стран, недовольных внешней политикой Соединённых Штатов Америки, начнут вводить свои санкции по отношению к руководство Америки.

«В Саудовской Аравии оперативно сделали выводы из санкционной войны Запада с Россией: страна ведёт переговоры с Китаем о торговле в юанях. Китай открыто угрожает Америке. Вскоре мы увидим Байдена не только под санкциями со стороны России, но и со стороны других государств», — отмечает Rurik V.

Напомним, 15 марта на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой Россия ввела персональные ограничения против президента США Джозефа Байдена, а также против ряда руководителей ведомств и известных американских деятелей, включая госсекретаря США Энтони Блинкена, американского министра обороны Ллойда Остина, а также пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки.