Решение Генпрокуратуры Российской Федерации проверить сообщения о росте цен на сахар в России стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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»Призываю не продавать сахар тем, кто ещё гречку не доел», — шутит Марий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что основной причиной роста цен на сахар могут являются паникёры среди простых граждан, ожидающих дефицита товаров в продуктовых магазинах страны.

«Пенсионерки хуже спекулянтов на бирже. Правительство явно недорабатывает, почему-то не доносят до людей, что сахара в стране навалом», — пишет Waldemar T.

«Его скупают, вот он и растёт. Законы рынка никто ещё не отменял. Люди сами себе цены повышают, а потом жаловаться будут: «А что это всё так дорого?!» — предполагает Юрий Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что в России время от времени случаются неадекватные случаи массовой скупки какого-нибудь товара, что и приводит к росту его стоимости.

«Сахар сгребли по 150 рублей, а теперь его в магазины завозят по старым ценам — по 60 рублей. Так вот паникёры наказывают сами себя. Ничему наших людей жизнь не учит. Не первая ведь уже паника за последнее время», — отмечает Право З.

Владимир Маковский. Толкучий рынок. 1879—1880

Часть людей полагает, что цены могут расти не только из-за истерики среди граждан, но и по велению жадных ретейлеров, которые выставляют такие ценники на свою продукцию, какие им только заблагорассудится.

«Только сахар разве?! Проверять следует не только сахар, а сразу весь ассортимент магазинов! Продуктовые сети людям нынче промышляют резким поднятием цен на что-нибудь просто так», — заметила Карина С.

«Не только люди, но ещё и посредники создают искусственно дефицит. В одном магазине сахар есть — его никто не берёт, в другом он постоянно в дефиците — люди на панике всё скупают. Вот таких вот проблем быть не должно», — поделился своим мнением Дима С.

Ряд пользователей указывает на то, что по большей части в продуктовых магазинах резкого роста цен на сахар нет, а его количество никак не указывает на дефицит.

«Не знаю, как у кого и что, но у меня в городе сахар как лежал на полках в магазинах, так он и лежит. И цена у него в районе 50 рублей. Дорого, но она такая осталась ещё с прошлого года, когда резко цены взвинтили», — пишет Anton K.

Нашлись и те, кто советуют российским властям, как возможно побороть тягу населения закупаться сахаром впрок, повышая тем самым его стоимость.

«Увеличьте производство. Сделайте сахар по 30 рублей за килограмм! Пусть все самогонщики, пенсионеры и паникёры закупятся хоть по 10 тонн на 100 лет вперёд, чтобы этот сахар аж плесневеть у них начал! А то устроили истерию. Припасли на складах. И давай ждать, пока спрос не родит предложение наценки в 100%», — написал Димка Н.

Напомним, 15 марта пресс-служба Генпрокуратуры Российской Федерации опубликовала информацию, согласно которой ведомство проверит сообщения о росте цен на сахар в России. Отмечается, что вопросом займётся специальная экспертная группа, которая изучит информацию об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов.