Сегодня, 16 марта, появились первые данные о переговорах России и Украины. Я намеренно делаю этот акцент — «сегодня», хотя стороны обсуждали ситуацию 14−15 марта. И до этого прошло три раунда переговоров. Однако нужны ли подобные переговоры в принципе? И если да, то в каком формате?

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Цитата из видео «Делегации России и Украины начали второй раунд переговоров» на YouTube Переговоры между Россией и Украиной. 2022

С первого предложения относительно встречи официальный Киев повёл себя странно, если не сказать неадекватно, перенося то время, то место встречи. В реальности так украинские хотели выиграть время для перегруппировки войск и теробороны. Сомнения относительно эффективности переговоров усилились, как только украинская делегация явила миру себя. Выглядела она, точно ухудшенная, дешёвая версия «Неудержимых» из голливудских боевиков. Казалось, люди приехали не договариваться о судьбе своей страны и её народа, а рисоваться и хорохориться. И всё же в Белоруссии, где прошла встреча, удалось обсудить создание и работу гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Впрочем, почти сразу же те были сорваны. Показательным примером тут стал Мариуполь, где эвакуация мирных началась лишь после того, как силы Z освободили часть города. Мракобесие же украинской стороны лишний раз проступило, когда в центре Киева украинские спецслужбы ликвидировали одного из переговорщиков — Дениса Киреева.

И всё же новая встреча между российской и украинской сторонами в Белоруссии состоялась. Накануне Киев ожидаемо выдавал разную информацию. Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины, заявлял, что с Россией обо всём получится договориться. Зеленский подобное отрицал, а Арестович в своём космически бравурном стиле обещал получить от России всё и даже больше.

Цитата из видео на YouTube Алексей Арестович

Меж тем аккурат перед началом нового раунда переговоров Украина ударила по центру Донецка «Точкой-У» с кассетными зарядами. Ракету удалось сбить, но она всё равно принесла горе: десятки убитых и раненых, в том числе дети (согласно последней информации, 20 погибло, 35 пострадало). Этому запуску ВСУ предшествовала отпетая провокация, когда женщин Донецка через социальные сети собирали к 12:00 к зданию ОГА на митинг. Именно туда должна была ударить ракета, но кровавая провокация не удалась в полной мере. Этот варварский акт случился днём 14 марта, а уже вечером 15 марта «Точка-У» ударила по Макеевке.

Фактически так Украина лишний раз подчеркнула, что не очень-то и настроена на переговоры. Запад же предпочёл не заметить произошедшее. Да-да, вообще не заметил, заявив, что нет никаких доказательств. Это даже не иезуитская, а поистине сатанинская логика.

Но несмотря на столь жуткий и нервный фон, российско-украинские переговоры всё-таки проходили. Пусть и в режиме видеоконференции, что лишний раз подчёркивает «статус» и «значимость» этих «встреч». 14 марта никаких значимых подвижек не произошло. Тем же обернулось и 15 марта. Информация подавалась крайне скупо. Молва несла, что Кремль прожимает Киев на Минск-3, а несогласие и растянутость переговоров ведут к появлению на Украине новых территориальных образований (вроде Херсонской Народной Республики).

На выходе член российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает создать на Украине шведский вариант демилитаризованного государства. После чего представитель украинской стороны Михаил Подоляк заявил, что делегации обещались ничего не рассказывать о ходе переговоров, и о подготовке документов для возможных прямых переговоров Зеленского с Владимиром Путиным.

Но возможно ли последнее в принципе? И стоит ли хоть в чём-то верить украинской стороне? И вопрос, заданный мною в начале, — о чём договариваться в принципе — остаётся открытым. Текущая украинская ситуация такова: есть некоторое централизованное руководство, но на полях сражений каждая военная группировка действует подчас обособленно от остальных. Неспособность Киева влиять на оторванные нацбаты и даже некоторые части ВСУ так же очевидна, как и то, что каждый сражается исключительно за себя. И ситуация в Мариуполе, где мирные люди сознательно удерживаются в заложниках, это лишний раз подтверждает. Согласно ряду инсайдов, такие методы предложил Генштаб ВСУ. Да и несомненно, что если кто и управляет украинской обороной, то это западные военные инструкторы.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Представители же украинской власти выпускаются в свет исключительно в качестве говорящих «петрушек». Тут важно помнить, что это люди, добивавшиеся успехов прежде всего в медиа и PR. Они привыкли создавать картинку, но не заниматься реальными делами. Собственно, то, что мы наблюдаем сейчас со стороны украинской власти, — это и есть шоу, которое для них должно продолжаться, во-первых, потому что оно приносит свои дивиденды (Запад хочет затянуть конфликт), а во-вторых, потому что иначе они в принципе не умеют. И как только договор между Россией и Украиной будет подписан, так сразу же украинская власть нарушит его. Если не эта, то следующая. Для них подобное привычно.

Так что рассчитывать на переговоры ни в коем разе не стоит. Да, проводить их необходимо — таков политес, но вот в качестве аргументов должны звучать не апелляции к здравому смыслу, а уверенные залпы орудий и продвижение армии с минимальным количеством жертв с двух сторон. Только такие доводы способны услышать давно выпавшие из реальности украинские власть имущие и их кураторы. Так что работаем, братья!