Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке действия запрета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах УЕФА стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

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"Ну и зря. У нас многомиллионная аудитория и шикарные команды. Без нас у вас будут дворовый футбол гонять, смотреть не на что будет», — предупреждает Азат Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что данное решение спортивного судебного органа никоим образом не отражает принципы справедливости, а всего лишь является дискриминацией по национальному признаку.

«А основание для этого какое? Раньше допинг нам какой-то придумывали, а теперь российские спортсмены слишком российские? Нацизм самый настоящий!» — считает Николай К.

«Боятся нашего футбола, спорта российского. И вообще, опасаются настоящих спортсменов из России. Слабые, очень слабые у нас соперники. Не по технике, а по духу. Ну, их проблемы», — поделился своим мнением Андрей Р.

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Некоторые комментаторы не были удивлены таким решением CAS, ведь на Россию в данный момент происходит небывалая информационная, политическая, экономическая, а теперь ещё и спортивная атаки.

«Кто бы сомневался. Я не понимаю наших спортивных чинуш. Они прямо как дети наивные. Очевидно было с самого начала, что Россию начнут отрезать от всех видов спорта, не давая продвигать свои ценности, своё мировоззрение, не позволяя создавать себе рекламу, благодаря спортивным достижениям», — указывает Андрей Г.

Часть людей полагает, что подобные проблемы можно использовать в свою пользу, если грамотно подойти к вопросу подготовки команд к будущим играм.

«Не считаю, что это очень уж какая-то плохая новость. Во-первых, пусть наши футболисты играть научатся. Во-вторых, играют пускай пока что на национальных соревнованиях. Тем самым они поднимут отечественный футбол на новый уровень и, когда стены санкций падут, выйдут и начнут побеждать», — пишет Михаил А.

«Кому хуже-то от этого? Теперь всех легионеров из всех клубов российских отправят восвояси. Россия же начнёт по новой строить свой футбол. Главным должна стать массовость привлечения детей России к футболу, а потом уже «успехи» команд. Россия свой футбол поднимет, а Запад свой загонит в политизированное стойло, где он окончательно сгниёт», — предполагает Сергей О.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад раз за разом декларирует тот факт, что знаменитых западных ценностей больше не существует.

«А теперь поговорим про западные ценности, не про эту декларируемую чушь для лохов, а про истинные — расизм, нацизм, суд инквизиции и прочее. Где там эта пресловутая свобода слова? Где спорт вне политики? Где стремление к объективности, к фактам? Всё растоптали. Нет больше того Запада, который мы знали», — считает Игорь С.

Напомним, 15 марта на официальном сайте Спортивного арбитражного суда была опубликована информация, согласно которой орган отказал Российскому футбольному союзу в просьбе о приостановке действия запрета Союза европейских футбольных ассоциаций на участие российских футбольных клубов и сборных в турнирах УЕФА.