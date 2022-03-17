На карте Европы Сербия осталась единственной страной, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. По словам президента Александра Вучича, Белград не намерен вводить санкции против России, так как это не соответствует сербским государственным и национальным интересам. Тем не менее, Сербия в Генеральной Ассамблее ООН 2 марта проголосовала за антироссийскую резолюцию. Оппозиционный кандидат в президенты Здравко Понош эту позицию сербского руководства объясняет следующим образом: после выборов 3 апреля Вучич присоединится к санкциям, а пока между ним и руководством ЕС существует негласный договор не принуждать его к такому шагу, так как это могло бы серьезно повлиять на его рейтинг накануне голосования.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

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Позицию Александра Вучича по отношению к России в интервью ИА REGNUM анализирует сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Сербия 2 марта подержала в ГА ООН антироссийскую резолюцию, что руководство страны объяснило необходимостью защиты национальных интересов. С другой стороны, Белград заявил, что не намерен присоединяться к антироссийским санкциям, так как это тоже не в интересах Сербии. Прокомментируйте, пожалуйста, эту позицию сербских властей.

Руководство Сербии, вернее, ее президент Александр Вучич напрямую вонзил нож в спину России, и это не первый раз. Я напомню, что Вучич в 2016 году поддержал выдумку президента Черногории Мило Джукановича о «государственном перевороте», в котором якобы участвовали русские. В 2019 году сербская пресса, подконтрольная Вучичу, придумала шпионскую аферу с участием российского дипломата Георгия Клебана, а в 2020 году эти же издания обвинили Москву в организации протестов против президента Вучича. Правда в том, что все это время Вучич действует против России, подписывая ряд соглашений о сотрудничестве с НАТО.

Иван Евстигнеев. Белград. 1946

Вучич все время работает над созданием «Великой Албании» и подрывает суверенитет собственной страны в Косово и Метохии. Президент упоминает резолюцию СБ ООН 1244 о Косово и Метохии только тогда, когда выступает в защиту суверенитета Украины. Так что для меня колеблющееся поведение сербских властей не является сюрпризом. После того, как началась российская специальная операция на Украине, Вучич заявил, что внешняя политика Сербии ни в коем случае не будет меняться, и она не менялась целых два дня. Потом Вучич опозорил нашу страну, проголосовав на заседании Генеральной Ассамблеи ООН против России.

Разделяет ли население Сербии эту позицию своего руководства по отношению к событиям на Украине?

Народ показал свое отношение к событиям на Украине 4 марта, во время массового митинга в поддержку России. Нужно отметить, что за этим митингом не стояли большие политические организации и агрессивная реклама. Несмотря на то, что мероприятие было весьма скромно анонсировано, на него пришли около 10 000 человек. И это не последний митинг в поддержку России, а по сути против пронатовской политики, которую президент Вучич последовательно ведет с момента прихода к власти Сербской прогрессивной партии в 2012 году.

Лично я не понимаю и не поддерживаю пронатовскую позицию Вучича. Но если в его политике и есть какая-то последовательная линия, то это линия поддержки НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Тем не менее российские СМИ в основном проявляют понимание по отношению к сложному положению, в котором оказался Александр Вучич после начала российской специальной военной операции на Украине. Ведь Запад от него напрямую требует присоединиться к антироссийским санкциям, а оппозиция утверждает, что это уже оговорено и произойдет после президентских выборов 3 апреля.

В России уже довольно долго действует лобби, продвигающее интересы Александра Вучича, что значит — интересы НАТО на Балканах. Я с трудом могу понять, как это возможно. Кто имеет глаза, еще десять лет назад мог увидеть, что отношение президента Сербии к России — весьма неоднозначное. Но теперь нет даже этого фигового листа, которым прикрывался Вучич, — он уже определился и готовит сербскую общественность к возможному введению санкций против России. Президент уже заявил, что Сербия, по всей видимости, будет вынуждена закупать нефть у других стран, таких как Саудовская Аравия или ОАЭ.

Напомню, что как раз эти страны воздержались от голосования в ГА ООН. Также могла поступить и Сербия. К тому же у нее на это была веская причина — внешнюю политику государства по конституции определяет не президент, а правительство, но так как совсем скоро пройдут выборы, правительство Сербии находится в техническом мандате. У Сербии было оправдание для того, чтобы не прийти на голосование и сохранить таким образом свое лицо. Тем не менее Вучич не воспользовался этим. Он определился.

Уильям Хогарт. Голосование. 1754-1758

Параллельно с давлением по поводу введения антироссийских санкций Запад усиливает и второй вектор давления на Сербию, требуя от Белграда как можно скорее достичь окончательного соглашения с Приштиной. Насколько, по вашему мнению, велика вероятность того, что Вучич сделает поворот в своей политике и с одной стороны введет санкции против России, с другой — подпишет какое-то соглашение с албанскими сепаратистами?

Вучич все время активно работает над достижением этого соглашения. Как я уже сказал, единственный случай, когда президент Сербии упоминает резолюцию 1244 СБ ООН, это когда нужно защищать целостность Украины. Но я в настоящий момент опасаюсь того, что НАТО может воспользоваться украинским кризисом для полной оккупации территории, населенной сербами.

Мы видим, что ежедневно усиливаются провокации со стороны косовских албанцев, и я не исключаю, что они могут перерасти в военные провокации. Видим провокации со стороны Хорватии, и здесь я прежде всего имею в виду премьер-министра Андрея Пленковича и структуры, близкие к НАТО. Есть провокации и со стороны бошняков в Боснии и Герцеговине. К тому же под предлогом усиления международной миссии по поддержке мира в БиГ НАТО завозит в эту страну новую и новую технику.

Запад нас, сербов, всегда рассматривает как «балканских русских». Теперь вместе с Североатлантическим альянсом против нас ополчились наши враги на Балканах. Тем более Запад раздражает открытое проявление прорусских настроений со стороны сербского населения. Сербия находится в окружении стран НАТО, а наша армия не готова к более серьезным вызовам. У нас нет другой защиты, кроме России, и я прошу не терять это из виду.