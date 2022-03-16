Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить на Украину, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, вооружённую миротворческую миссию НАТО. Об этом 15 марта Качиньский заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Заявление польского политика обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter. Многие указали на то, что польский политик, вероятно, жаждет втянуть НАТО в войну с Россией и спровоцировать третью мировую войну. Иные также отметили, что, вероятно, Польша рассчитывает взять под контроль часть территории Западной Украины.

«Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что на территорию Украины должна быть введена миротворческая миссия НАТО, защищённая вооружёнными силами. НАТА (имеется в виду НАТО. — О. П.), введи войска! Пора Лемберг под опеку брать», — иронизирует автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

«Наверное, Качиньский перепутал Украину с Польшей? Какое юридическое отношение имеет Украина к НАТО?» — недоумевает Татьяна.

«А на территорию Польши должна быть введена миротворческая миссия Союзного государства России и Белоруссии, защищенная вооруженными силами, с предложением Германии поделить данную территорию по заветам предков», — шутит Vlad R.

«Польша пытается хоть боком, хоть скоком всунуться на Украину и что-нибудь для себя оттяпать», — добавил LL.

«Польше с ее русофобией было уготовано теплое местечко в Евросоюзе, пока она гавкала на Россию гнилым своим лаем под аккомпанемент Британских островов, и её щедро за это вознаграждали. Но все это было вчера. Сегодня уже не то пальто для Польши», — смеется Татьяна.

«Слова НАТО и мир — взаимоисключающие», — отреагировал Марк З.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Качиньский не хочет возглавить эту миссию?» — иронизирует Владимир И.

«Качиньский хочет третьей мировой, с разделом Польши?» — недоумевает Илья К.

«Качиньский под шумок решил Львов отжать?» — поинтересовался не без сарказма Сергей Д.

«Путин опять объявит, что стратегические войска приведены в боевую готовность, и все моментально осядут», — отметила Анна Ё.

«Да уже были какие-то! Кажется, уже отвоевались!» — напомнила Natasha T. об иностранных наемниках, которые ранее находились на ликвидированном российскими войсками полигоне Яворовский подо Львовом.

«Он намекает на раздел территории?» — не понимает Миша Б.

«Всё к этому идет», — ответил Мише Б. Александр Л.

«Просто популист. Знает, что нереально, поэтому произносит вслух», — считает Сергей Ф.

«Чтобы лично познакомиться с названием «Калибр»?» — не без сарказма спросил Роман.

«Вооруженную, но миротворческую да ещё и НАТО — идиотизм какой-то. Что-то не складывается в этом анекдоте. Может, пшек (поляк. — О. П.)… [заврался] и пытается НАТО в войну втянуть? Ну тогда пусть ждет войска РФ в Варшаве после освобождения Киева, как раз время свободное будет», — подытожил Иван П.