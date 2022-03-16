Варшава, , 02:28 — REGNUM Вице-премьер Украины Ярослав Качиньский предложил направить на Украину, где Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации, вооружённую миротворческую миссию НАТО. Об этом Качинский 15 марта заявил на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, который транслировало Telewizja Polska.

Наполеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ярослав Качиньский «Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины».

По словам лидера правящей в Польше партии «Закон и справедливость», направляемая на Украину миссия не должна быть безоружной. Она «будет служить миру», оказывать гуманитарную помощь, но одновременно «будет защищена соответствующими силами, вооружёнными силами».

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Качинский подчеркнул, что в настоящее время и Украина, и «весь демократический мир» остро нуждаются в мужестве.

Ярослав Качиньский «В мужестве, которого, к сожалению, часто не хватает».

На этом же брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил в кратчайшие сроки дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также предоставить ей оборонительное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский 15 марта встретился с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении Матеушем Моравецким, Петром Фиалой и Янезом Яншей, с прибывшими на поезде в Киев засвидетельствовать поддержку Евросоюзом суверенитета и независимости Украины.

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