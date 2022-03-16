Западные санкции, введенные в отношении авиаперевозчиков России, а также требования о возврате иностранных самолётов, взятых в лизинг, дали очередной толчок к развитию импортозамещения в этом направлении. Что предлагается? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Самолёт

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Напомним, 5 марта 2022 года Росавиация на своём официальном сайте сообщила, что участники санкционных мероприятий, помимо закрытия неба для российских перевозчиков, вводят дополнительные ограничения — аресты и задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям. Уточнялось, что «российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы». Владельцам лизинговых самолётов было рекомендовано временно приостановить перевозку в пункты иностранных государств. Рекомендацию обосновали высоким риском «задержания или ареста воздушных судов российских авиакомпаний за рубежом».

14 марта президент России Владимир Путинподписал закон за номером 56, который позволил регистрировать в России права на самолёты, находящиеся в лизинге у зарубежных компаний.

В Росавиации уточнили, что выдача российских сертификатов лётной годности позволит авиакомпаниям сохранить и продолжить использование парка иностранных воздушных судов. Использовать их планируется на внутренних авиалиниях.

Российский авиапром

Ещё в январе 2022 года на совещании по развитию гражданского самолетостроения в Воронеже российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости обеспечить полную технологическую независимость от импортной продукции. Время для этого, похоже, пришло.

Минпромторг России в числе прочего предлагает заняться развитием проекта самолёта Sukhoi Superjet 100. К слову, ещё в январе 2022 года глава компании «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что к 2024 году «Сухой Суперджет» будет полностью российским.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Чемезов

В марте 2022 года на фоне санкций сроки работы над «импортозамещённой» версией самолёта Sukhoi Superjet 100 решено было ускорить.

11−14 марта 2022 года Минпромторг России объявил сразу четыре крупных тендера: на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Проведение работ по улучшению характеристик надежности самолета RRJ-95, расширению условий эксплуатации и снижению стоимости эксплуатации» (стартовая цена — 3 млрд рублей, срок завершения — до 15 ноября 2023 года, тендер пройдёт 4 апреля), на выполнение опытно-конструкторской работы, реализуемой в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», создание лёгкого многоцелевого самолёта для местных воздушных линий (3,5 млрд рублей, итоги подведут 6 апреля, разработки завершить должны до 15 ноября 2024 года), на комплексные исследования по использованию и развитию производственно-технологического потенциала авиапромышленности и совершенствованию системы управления материально-технической базой в обеспечение укрепления конкурентных позиций российского авиастроения на мировом рынке авиационной техники (101 млн рублей, итоги подведут 6 апреля, срок завершения — до 15 ноября 2023 года) и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Последний тендер самый дорогостоящий — 15,55 млрд рублей. Работы по нему планируется завершить в те же сроки — к середине ноября следующего года. Итоги тендера подведут 4 апреля.

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Sergey Kustov Сухой Суперджет

Но не только SSJ 100 заявлен в качестве новых воздушных крыльев страны. Так, например, ещё в январе 2022 года власти анонсировали планы начать в Хабаровском крае массовое производство нового российского легкомоторного многоцелевого самолёта «Байкал» для нужд российской авиации. Тогда же, в январе, глава компании «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что уже в 2024 году начнётся серийное производство самолёта МС-21 российского производства — «самолётов полностью российского производства и двигателей российского производства». А ранее правительство дало поручение Минпромторгу России подготовить на ближайшее десятилетие «дорожную карту» по поставке самолётов МС-21 российским авиакомпаниям.

А как же запчасти?

Но перевод лизингового авиапарка на внутренние линии не единственная проблема. В свете отказа Airbus и Boeing поставлять запчасти возникнет необходимость в импортозамещении и по этой линии. В этом направлении работы по некоторым составляющим уже идут не первый год. В частности, на предприятии в Перми создан двигатель большой тяги, который будет использоваться на широкофюзеляжных самолётах и на больших транспортных тяжёлых самолётах. Там же выпускаются и двигатели другого назначения. Новую разработку также планируется использовать и для Sukhoi Superjet 100, и для самолёта-амфибии Бе-200. При этом за счёт замены двигателя на самолётах Sukhoi Superjet 100 их выпуск можно будет увеличить до 40 в год.

Также в России разработали и производят собственные композитные крылья. За последнее стоит сказать «спасибо» санкциям прошлых лет: осенью 2018 года были прекращены поставки композитов, необходимых для создания крыла, после чего стартовала работа по импортозамещению — использованию отечественных полимерных композиционных материалов. И уже в декабре 2021 года российский среднемагистральный лайнер МС-21−300 совершил первый полёт с крылом из российских композитов.

И это далеко не все разработки.