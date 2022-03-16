Заявление президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса о том, что антироссийские санкции окажут на глобальную экономику гораздо большее воздействие, чем ситуация на Украине, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 16 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мировая Экономика

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"Понятно было с самого начала, что все эти антироссийские санкции в итоге сыграют злую шутку с теми, кто их вводил. И еще неизвестно, кому от них хуже, адресату или отправителю», — отмечает Ирина Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что, чем больше Запад устраивает истерику вокруг Российской Федерации, тем больше проблем приобретает от этого весь остальной мир.

«Пока геббельс-пропаганда Европы и США заливает в уши своего населения всякое дерьмо, процесс разрушения западной экономики пошёл! В Баварии немецкий сталелитейный завод Lech-Stahlwerke остановил производство из-за повышения цен на электроэнергию. По словам представителя завода, «производство не имеет экономического смысла». Спасибо вам, Байден и Боррель, немецкие пенсионеры аплодируют вам стоя», — пишет Rurik V.

Некоторые комментаторы отмечают, что от антироссийских санкций в первую очередь страдает та часть Европы, экономика которой была в значительной своей степени завязана на России.

«И правда. Ничего не могут, кроме того, чтобы горланить. Живу в Германии, ходил сегодня за продуктами. Масла подсолнечного нет от слова совсем, соли нет, круп и макарон почти нет, туалетную бумагу разобрали, муки тоже почти нет, овсянку тоже с трудом нашёл. Ах да, бензин от 2,30 € в моём городе. В общем, санкции начали действовать!» — написал Сергей И.

Дарья Драй ИА REGNUM Продуктовая тележка

Часть людей полагает, что Америка таким хитрым способом решила подмять под себя Европу.

«Англосаксы ударными темпами гробят евро. Немцы уже вспомнили о дойчмарках. Глобальная экономика трещит по швам, единой валюте Старого Света предрекают скорый крах! Мда уж. Ради этого вводили санкции против России?» — интересуется Лиза Р.

Ряд пользователей и вовсе считает, что Запад запустил процесс экономической катастрофы, чтобы снять те противоречия, которые накопились за долгие годы несправедливого распределения капиталов.

«Судя по всему, вся эта затея с антироссийскими санкциями была создана не против России, а против самих себя. Как бы это странно ни звучало. Иначе как объяснить, что за санкции против Российской Федерации платит Европа и те, кто покупает бензин в США?» — задаётся вопросом Andrey A.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Нашлись и те, кто уверены, что руководство Российской Федерации должно использовать этот момент, извлекая из него максимальную пользу.

«Вообще, не только Запад трясёт. Весь мир переживает не лучшие экономические времена. Главное сейчас, чтобы российское руководство использовало этот кризис в свою пользу. Россия находится в выгодном положении. У нас есть все энергоресурсы, а также развитое сельское хозяйство. Мясо есть, можно только наращивать производства. Зерна завались, надо только его отпускать по человеческим ценам», — считает Виталий М.

Напомним, 14 марта издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас заявил о том, что антироссийские санкции окажут на глобальную экономику гораздо большее воздействие, чем ситуация на Украине.